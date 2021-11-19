Marcao, Galatasaray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı!

Yeni sezonda istediği performansı gösteremeyen Galatasaray devre arası için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Dış transfer kadar iç transferde de hareketli günler yaşaması beklenen sarı kırmızılı ekipte, Marcao'nun takımdan ayrılması haberleri bir süredir gündemde yankı buluyor. Bu kapsamda devre arası bir girişimin olabileceği beklenirken Brezilyalı oyuncunun menajeri de transferle ilgili açıklamada bulundu.

"İTALYA'DA GÖRÜŞMELERİMİZ OLDU"

Özellikle İtalyan kulüplerinin radarına girdiği ve transfer için Galatasaray'la görüşeceği haberlerinin üzerine yıldız futbolcunun menajerinden İtalyan basınına önemli açıklamalar geldi. Transfer söylentilerine de değinen George Gard,, Tutto Mercato'ya yaptığı açıklamalarda "İtalya'da görüşmelerimiz oldu. Bazı dinamikler nedeniyle transfer gerçekleşmedi. Marcao birkaç yıldır İtalya'ya yakın. Farklı takımlar tekliflerini formüle ederek, somut ilgi gösterdiler" ifadelerini kullandı.

İLGİ KARŞISINDA MEMNUNİYETİNİ BELİRTMİŞTİ

Marcao'nun Türkiye liginde önemli bir oyuncu olduğunu aktaran Gardi, "Türkiye'de sadece Galatasaray'da değil, tüm Türkiye liginin en önemli oyuncularından birisi" dedi. Marcao da geçtiğimiz günlerde kendisine sorulan transfer söylentileri hakkında kendisine gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu ifade etmişti.

"KULÜBE VE MENAJERİME BIRAKIYORUM"

İtalyan kulüplerinin kendisini transfer etmek istediği haberleri üzerine yakın çevresine konuşan Brezilyalı yıldzı, "Tek odak noktam Galatasaray. Burada oynamak çok büyük bir rüyaydı. Transfer söylentilerine kulak asmıyorum. Transfer durumlarını kulübe ve menajerime bırakıyorum. İki taraf için bir teklif gelirse konuşulacaktır. Bir şampiyonluk daha yaşamak, kupalar kazanmak istiyorum. Transfer söylentileri konsantrasyonumu bozabilir, bu yüzden ilgilenmiyorum" şeklinde konuştu.