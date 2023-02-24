Marcel Heister kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Heister Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcel Heister adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcel Heister Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcel Heister 29 Temmuz 1992 tarihinde Albstadt-Ebingen şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Almanya,Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcel Heister Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HBR Sport yapmaktadır. Marcel Heister, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MOL Fehérvár FC futbol takımında oynamaktadır. MOL Fehérvár FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marcel Heister'nin MOL Fehérvár FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcel Heister Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcel Heister isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marcel Heister Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcel Heister futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Reutlingen U17

1 Temmuz 2009 yılında Reutlingen U19

1 Temmuz 2010 yılında Hoffenheim II

18 Ağustos 2012 yılında NK Zadar

17 Şubat 2014 yılında Kulüpsüz

7 Mart 2014 yılında NK Istra

20 Temmuz 2016 yılında B. Jerusalem

10 Temmuz 2018 yılında Ferencváros

1 Temmuz 2021 yılında Fehérvár

Marcel Heister Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcel Heister şuan MOL Fehérvár FC takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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