Marcinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcinho 16 Mayıs 1995 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Marcio Augusto da Silva Barbosa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcinho Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SHAHMORADI yapmaktadır. Marcinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kawasaki Frontale futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale takımına 13 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Marcinho'nin Kawasaki Frontale ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Marcinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marcinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağustos 2016 yılında Ypiranga-RS

20 Eylül 2016 yılında Internacional

19 Ocak 2017 yılında Brasil-RS

30 Kasım 2017 yılında Internacional

22 Mayıs 2018 yılında Fortaleza

18 Temmuz 2019 yılında Internacional

20 Temmuz 2019 yılında CQ Dangdai Lif.

1 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz

13 Ağustos 2021 yılında Kawasaki Front.

Marcinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcinho şuan Kawasaki Frontale takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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