Marcus Beauchamp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcus Beauchamp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcus Beauchamp adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Marcus Beauchamp Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Marcus Beauchamp 6 Ekim 1997 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Marcus Andrew Beauchamp şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Marcus Beauchamp Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hungerford Town futbol takımında oynamaktadır. Hungerford Town takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marcus Beauchamp'nin Hungerford Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Marcus Beauchamp Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Marcus Beauchamp futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
26 Ağustos 2016 yılında Newport County
1 Temmuz 2017 yılında Hungerford
1 Temmuz 2018 yılında Salisbury
1 Temmuz 2022 yılında Hungerford
Marcus Beauchamp Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Marcus Beauchamp şuan Hungerford Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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