Mardin Belediye Başkanı kim? Mustafa Yaman vali kimdir? | Mardin Valisi Mustafa Yaman

Mardin Belediye Başkanı kim? sorusu HDP'li Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün görevden alınması sonrası herkes tarafından merak ediliyor. Sabah saatlerinde görevden alınan Ahmet Türk'ün yerine gelecek isim belli oldu. Peki Mustafa Yaman vali kimdir? Mardin yeni belediye başkanı kim oldu? İşte cevabı haberimizde...

MARDİN BELEDİYE BAŞKANI KİM? MUSTAFA YAMAN VALİ KİMDİR?

1961 yılında Çorum İlinin Osmancık İlçesinde doğdu. İlkokul, Orta ve Lise öğrenimini Osmancık İlçesinde tamamladı.1985 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu ve Avukatlık stajını bitirdi.

1986 yılında Kütahya İlinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Bilgi ve görgü artırmak amacı ile 1 sene Belçika'da kaldı. Kaymakam Adaylığı stajı döneminde Ürgüp Kaymakam Vekilliği görevinde bulundu. Kura ile Almus Kaymakamlığına başlayarak daha sonra Mazgirt, Bozova, Delice, Beypazarı ve Niksar İlçelerinde Kaymakamlık yaptı.

İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatına Hukuk Müşaviri olarak atandı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcılığı, Personel Genel Müdür Yardımcılığı, Personel Genel Müdürlüğü, Tunceli Valiliği, Giresun Valiliği, Kırklareli Valiliği ve Balıkesir Valiliği görevlerinde bulundu.



Mustafa Yaman 30,05,2016 tarih ve 2016/8864 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından onaylanan Valiler Kararnamesiyle Mardin Valiliği görevine atandı.

Avukat Gülseren Hanımla evli olup 1 çocuk babasıdır.

HDP GÖREVDEN ALINAN BELEDİYE BAŞKANLARININ YERİNE KİMLER GELDİ?

Yürütülen adli/idari soruşturma/kovuşturmaların selameti için Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47 nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırılmış ve aynı Kanunun 45 ve 46'nci maddeleri uyarınca; Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesine Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Büyükşehir Belediyesine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirilmiştir."

MARDİN BELEDİYE BAŞKANI NEDEN GÖREVDEN ALINDI? YERİNE KİM GELDİ?

Bu kapsamda Mardin'de;

1-"Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Görevi Kötüye Kullanma, Terör Örgütü Kurma ve Yönetme" suçlarından tutuklu yargılanırken yaşının ilerlemiş olması ve sağlık sebebiyle adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılandığı Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/279 sayılı dosyada kovuşturma,

2-Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesince 2018/229 sayılı dosyasında "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan kovuşturma,

3-Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca 2018/2770 sayılı dosyasında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan soruşturma,

4-Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca 2018/11686 sayılı dosyasında "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan soruşturma,

5-Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/300 sayılı dosyasında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Silahlı Terör Örgütüne İsteyerek Yardım Etmek" suçlarından soruşturma,

6-Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/1642 sayılı dosyasında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme" suçlarından soruşturma yürütülen Ahmet Türk Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştur.