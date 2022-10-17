Mardin Derik'te feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Mardin'in Derik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Mardin Derik'te feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Edinilen bilgilere göre kaza Üçyol mevkiinde meydana geldi. Kızıltepe ilçesinden Derik ilçesine doğru giden İhsan T. hakimiyetindeki 35 AVN 504 plakalı otomobil ile tali yoldan ana yola giriş yapan 34 CES 695 plakalı Mehmet A. yönetimindeki araç, kafa kafaya çarpıştı.

Mardin Derik'te feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan İbrahim S., Mehmet A., Abdullah F., İsmail B., İsmail Ü., Mizgin T., İhsan T. ve eşi Elif T.'ye olay yerinde ilk müdahaleleri yaptı.

Mardin Derik'te feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

İKİ YARALININ DURUMU AĞIR

Yaralılar daha sonra ambulanslarla Derik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin Derik'te feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Mardin Derik'te feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

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