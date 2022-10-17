Mardin Derik'te feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Edinilen bilgilere göre kaza Üçyol mevkiinde meydana geldi. Kızıltepe ilçesinden Derik ilçesine doğru giden İhsan T. hakimiyetindeki 35 AVN 504 plakalı otomobil ile tali yoldan ana yola giriş yapan 34 CES 695 plakalı Mehmet A. yönetimindeki araç, kafa kafaya çarpıştı.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan İbrahim S., Mehmet A., Abdullah F., İsmail B., İsmail Ü., Mizgin T., İhsan T. ve eşi Elif T.'ye olay yerinde ilk müdahaleleri yaptı.
İKİ YARALININ DURUMU AĞIR
Yaralılar daha sonra ambulanslarla Derik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.