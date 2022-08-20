Mardin Derik'te TIR vatandaşların arasına daldı! Bakan Soylu son durumu açıkladı: "10 can kaybımız var. Yaralılarımız hastanelere taşınıyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen 2 TIR kazasında 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

YAYINLAMA
Google News
Mardin Derik'te TIR vatandaşların arasına daldı! Bakan Soylu son durumu açıkladı: "10 can kaybımız var. Yaralılarımız hastanelere taşınıyor"

Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen TIR kazası korkunç anlara sahne oldu. Üçyol mevki üzerinde 3 aracın karıştığı trafik kazası nedeniyle vatandaşlar bölgeye toplandığı sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir TIRi iki araca çarpıktan sonra vatandaşların arasına daldıktan sonra bir kıraathaneye çarparak durdu.

Mardin Derik'te TIR vatandaşların arasına daldı! Bakan Soylu son durumu açıkladı: 10 can kaybımız var. Yaralılarımız hastanelere taşınıyor

İLK BELİRMELERE GÖRE 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazanın yaşandığı yer savaş alanına dönerken ilk belirmelere göre 8 kişi hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mardin Derik'te TIR vatandaşların arasına daldı! Bakan Soylu son durumu açıkladı: 10 can kaybımız var. Yaralılarımız hastanelere taşınıyor

BAKAN SOYLU SON DURUMU AÇIKLADI

Korkunç kazanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son durum hakkında bilgi verdi.

Bakan Soylu, "Maalesef bugün trafik kazaları açısından boğazımızın düğümlendiği gün oldu. Mardin Derik’te aynı yerde üst üste 2 tır kazası yaşandı. Tüm ekiplerimiz seferber. İlk belirlemelere göre 10 can kaybımız var. Yaralılarımız hastanelere taşınıyor. Geçmiş olsun. Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.

Son dakika | Mardin Derik'te freni patlayan TIR, kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı varSon dakika | Mardin Derik'te freni patlayan TIR, kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

2
0
1
1
1
1
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Koca acı gelişmeleri duyurdu, yürekler yandı! Mardin ve Gaziantep'te korkunç kazalar! İşte son durum...
Bakan Koca acı gelişmeleri duyurdu, yürekler yandı! Mardin ve Gaziantep'te korkunç kazalar! İşte son durum...
Gaziantep'in ardından Rize'de kaza! Turistleri taşıyan minibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var
Gaziantep'in ardından Rize'de kaza! Turistleri taşıyan minibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var
Son dakika | Mardin Derik'te freni patlayan TIR, kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son dakika | Mardin Derik'te freni patlayan TIR, kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da konuştu: "Biz Türkiye'nin geleceğiyiz, milletin umuduyuz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da konuştu: "Biz Türkiye'nin geleceğiyiz, milletin umuduyuz"
Bakan Koca acı gelişmeleri duyurdu, yürekler yandı! Mardin ve Gaziantep'te korkunç kazalar! İşte son durum...
Bakan Koca acı gelişmeleri duyurdu, yürekler yandı! Mardin ve Gaziantep'te korkunç kazalar! İşte son durum...
Gaziantep'in ardından Rize'de kaza! Turistleri taşıyan minibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var
Gaziantep'in ardından Rize'de kaza! Turistleri taşıyan minibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var
Son dakika | Mardin Derik'te freni patlayan TIR, kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son dakika | Mardin Derik'te freni patlayan TIR, kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son dakika | Akciğerinde kitle tespit edilmişti! Usta oyuncu Civan Canova hayatını kaybetti
Son dakika | Akciğerinde kitle tespit edilmişti! Usta oyuncu Civan Canova hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da konuştu: "Biz Türkiye'nin geleceğiyiz, milletin umuduyuz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da konuştu: "Biz Türkiye'nin geleceğiyiz, milletin umuduyuz"
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, 2023 seçimlerine değindi, altılı masanın adayını açıkladı: "Zillet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’dur"
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, 2023 seçimlerine değindi, altılı masanın adayını açıkladı: "Zillet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’dur"
Bakan Akar açıkladı! 656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleşti
Bakan Akar açıkladı! 656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleşti