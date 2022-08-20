Mardin Derik'te TIR vatandaşların arasına daldı! Bakan Soylu son durumu açıkladı: "10 can kaybımız var. Yaralılarımız hastanelere taşınıyor"

Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen TIR kazası korkunç anlara sahne oldu. Üçyol mevki üzerinde 3 aracın karıştığı trafik kazası nedeniyle vatandaşlar bölgeye toplandığı sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir TIRi iki araca çarpıktan sonra vatandaşların arasına daldıktan sonra bir kıraathaneye çarparak durdu.

İLK BELİRMELERE GÖRE 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazanın yaşandığı yer savaş alanına dönerken ilk belirmelere göre 8 kişi hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

BAKAN SOYLU SON DURUMU AÇIKLADI

Korkunç kazanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son durum hakkında bilgi verdi.

Bakan Soylu, "Maalesef bugün trafik kazaları açısından boğazımızın düğümlendiği gün oldu. Mardin Derik’te aynı yerde üst üste 2 tır kazası yaşandı. Tüm ekiplerimiz seferber. İlk belirlemelere göre 10 can kaybımız var. Yaralılarımız hastanelere taşınıyor. Geçmiş olsun. Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.

Maalesef bugün trafik kazaları açısından boğazımızın düğümlendiği gün oldu.



Mardin Derik’te aynı yerde üst üste 2 tır kazası yaşandı.

Tüm ekiplerimiz seferber.

İlk belirlemelere göre 10 can kaybımız var.



Yaralılarımız hastanelere taşınıyor.

Geçmiş olsun.

Allah rahmet eylesin. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 20, 2022

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