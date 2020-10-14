Mardin Fosfat - Siirt İl Özel İdare maçı CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 1. tur maçlarının oynandığı bugün, Mardin Fosfat Spor ve Siirt İl Özel İdare Spor karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın canlı yayını için haberimizi takip edebilirsiniz.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Mardin Fosfatspor, TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Siirt İl Özel İdaresi Spor ile Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur'unda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele bugün saat 13.00'da 21 Kasım Şehir Stadyumunda oynanacak. Mücadelede Sercan Karaca düdük çalacak. Karaca'nın yardımcılıklarını Umut İncili ve Yunus Çiftçi yapacak.

Mardin Fosfatspor ile Siirt İl Özel İdaresi Spor'u karşı karşıya getirecek olan mücadele A Spor'dan canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Mücadeleyi internet sitemizden izleyebilirsiniz.