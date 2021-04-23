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Mardin Fosfat Spor, İskenderun Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 32. hafta maçında Mardin Fosfat Spor, İskenderun ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Mardin Fosfat Spor, İskenderun Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 32. hafta maçında Mardin Fosfat Spor, İskenderun ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Mardin Fosfat Spor ve İskenderun karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  32. hafta maçında Mardin Fosfat Spor sahasında İskenderun ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Mardin 21 Kasım Stadı - Mardin stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Mardin Fosfat Spor - İskenderun maçının skoru ne?

Mardin Fosfat Spor, İskenderun Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Mardin Fosfat Spor  İskenderun Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Mardin 21 Kasım Stadı - Mardin

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00

Mardin Fosfat Spor İskenderun Maçının Hakemleri
Gürel Uzuner(hakem), Özgür Fatih Kalaycı(1. Yardımcı Hakem), Aykut Küçük(2. Yardımcı Hakem), Hakan Aktaş(dördüncü Hakem)

MARDİN FOSFAT SPORMardin Fosfat Spor

Mardin Fosfat Spor İlk 11
21. Mehmet Salih Demircan, 4. Beytullah Çamurlu, 7. Yasin Reis, 9. Melih Kılıç, 11. Ali Kemal Özkan, 19. Serkan Özen, 22. Mücahit Tufan, 37. Emrah Sürücü, 47. Nimet Kayaalp, 61. Barış Şaffak, 81. Özgür Kazar

Yedekler
43. Berzan Tokay, 20. Eren Yalçın, 24. İmdat Kılıç, 27. Hüseyin Eray Harmancı, 31. İzzettin Kepenç, 80. Yusuf Eren Aykız, 88. Vedat Altaş

Teknik Sorumlu
Mehmet Erdoğan

Goller
Nimet Kayaalp,79.dk (h), Ali Kemal Özkan,82.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Emrah Sürücü 35.dk, Sarı Kart Özgür Kazar 32.dk, Sarı Kart Nimet Kayaalp 80.dk

Oyundan Çıkanlar
Emrah Sürücü 56.dk, Barış Şaffak 56.dk, Özgür Kazar 70.dk

Oyuna Girenler
İmdat Kılıç 56.dk, İzzettin Kepenç 56.dk, Vedat Altaş 70.dk

İSKENDERUNİskenderun

İskenderun İlk 11
13. Ramazan Haklı, 2. Kadir Bilimlier, 5. Dede Çelik, 12. Mutlu İlengöz, 17. Oğuzhan Erdoğan, 19. Feyzullah Şahin Güneş, 21. Nureddin Ersoy, 25. Abdurrahman Kuyucu, 55. Fadıl Kocaoğlu, 84. Recep Metin, 99. Mustafa Öztürk

Yedekler
23. Onur Muhammet Parlar, 9. Uğur Uğur, 35. Tolga Cevher, 69. Muhammed Emin Yavaş, 70. Burak Temir, 80. Adem Bekir Ataş, 88. Ömer Turan

Teknik Sorumlu


Goller
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Kartlar
Sarı Kart Feyzullah Şahin Güneş 7.dk

Oyundan Çıkanlar
Mutlu İlengöz 86.dk, Recep Metin 82.dk, Feyzullah Şahin Güneş 70.dk, Kadir Bilimlier 46.dk

Oyuna Girenler
Tolga Cevher 86.dk, Burak Temir 82.dk, Uğur Uğur 70.dk, Muhammed Emin Yavaş 46.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Belediye Kütahyaspor30187559326127
2Nazilli Belediyespor30176760295731
3Fethiyespor30166853275426
4Yomraspor30121174132479
5Mardin Fosfat Spor30121173729478
6İskenderun FK3114512364047-4
7Halide Edip Adıvar30111273734453
8Darıca Gençlerbirliği30101372824434
9Büyükçekmece Tepecikspor301011946344112
10Ağrı 1970 Spor3010812253838-13
11Ceyhanspor3010812426438-22
12Kahta 02 Spor30713103535340
13Çengelköyspor A.Ş.3081012333734-4
14Karaman Belediyespor3061311343931-5
15Tekirdağspor3161213414830-7
16Tokatspor306717215625-35
17Yozgatspor 1959 FK303720225216-30

Fikstür

18.04.2021Mardin BŞ. Başakspor Erzin Spor
21.04.2021Büyükçekmece Tepecikspor0-1Çengelköyspor A.Ş.
21.04.2021Mardin Fosfat Spor2-0İskenderun Futbol Kulübü
21.04.2021Ceyhanspor0-5Halide Edip Adıvar
21.04.2021Fethiyespor2-0Tokatspor
21.04.2021Kahta 02 Spor2-1Belediye Kütahyaspor
21.04.2021Karaman Belediyespor1-2Nazilli Belediyespor
21.04.2021Tekirdağspor1-3Darıca Gençlerbirliği
21.04.2021Yomraspor1-1Ağrı 1970 Spor

 

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