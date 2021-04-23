Mardin Fosfat Spor, İskenderun Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu
TFF 3. Lig 2. Grup 32. hafta maçında Mardin Fosfat Spor, İskenderun ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 32. hafta maçında Mardin Fosfat Spor, İskenderun ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Mardin Fosfat Spor ve İskenderun karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 32. hafta maçında Mardin Fosfat Spor sahasında İskenderun ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Mardin 21 Kasım Stadı - Mardin stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Mardin Fosfat Spor - İskenderun maçının skoru ne?
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Mardin Fosfat Spor İskenderun Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Mardin 21 Kasım Stadı - Mardin
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00
Mardin Fosfat Spor İskenderun Maçının Hakemleri
Gürel Uzuner(hakem), Özgür Fatih Kalaycı(1. Yardımcı Hakem), Aykut Küçük(2. Yardımcı Hakem), Hakan Aktaş(dördüncü Hakem)
Mardin Fosfat Spor İlk 11
21. Mehmet Salih Demircan, 4. Beytullah Çamurlu, 7. Yasin Reis, 9. Melih Kılıç, 11. Ali Kemal Özkan, 19. Serkan Özen, 22. Mücahit Tufan, 37. Emrah Sürücü, 47. Nimet Kayaalp, 61. Barış Şaffak, 81. Özgür Kazar
Yedekler
43. Berzan Tokay, 20. Eren Yalçın, 24. İmdat Kılıç, 27. Hüseyin Eray Harmancı, 31. İzzettin Kepenç, 80. Yusuf Eren Aykız, 88. Vedat Altaş
Teknik Sorumlu
Mehmet Erdoğan
Goller
Nimet Kayaalp,79.dk (h), Ali Kemal Özkan,82.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Emrah Sürücü 35.dk, Sarı Kart Özgür Kazar 32.dk, Sarı Kart Nimet Kayaalp 80.dk
Oyundan Çıkanlar
Emrah Sürücü 56.dk, Barış Şaffak 56.dk, Özgür Kazar 70.dk
Oyuna Girenler
İmdat Kılıç 56.dk, İzzettin Kepenç 56.dk, Vedat Altaş 70.dk
İskenderun İlk 11
13. Ramazan Haklı, 2. Kadir Bilimlier, 5. Dede Çelik, 12. Mutlu İlengöz, 17. Oğuzhan Erdoğan, 19. Feyzullah Şahin Güneş, 21. Nureddin Ersoy, 25. Abdurrahman Kuyucu, 55. Fadıl Kocaoğlu, 84. Recep Metin, 99. Mustafa Öztürk
Yedekler
23. Onur Muhammet Parlar, 9. Uğur Uğur, 35. Tolga Cevher, 69. Muhammed Emin Yavaş, 70. Burak Temir, 80. Adem Bekir Ataş, 88. Ömer Turan
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Feyzullah Şahin Güneş 7.dk
Oyundan Çıkanlar
Mutlu İlengöz 86.dk, Recep Metin 82.dk, Feyzullah Şahin Güneş 70.dk, Kadir Bilimlier 46.dk
Oyuna Girenler
Tolga Cevher 86.dk, Burak Temir 82.dk, Uğur Uğur 70.dk, Muhammed Emin Yavaş 46.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Belediye Kütahyaspor
|30
|18
|7
|5
|59
|32
|61
|27
|2
|Nazilli Belediyespor
|30
|17
|6
|7
|60
|29
|57
|31
|3
|Fethiyespor
|30
|16
|6
|8
|53
|27
|54
|26
|4
|Yomraspor
|30
|12
|11
|7
|41
|32
|47
|9
|5
|Mardin Fosfat Spor
|30
|12
|11
|7
|37
|29
|47
|8
|6
|İskenderun FK
|31
|14
|5
|12
|36
|40
|47
|-4
|7
|Halide Edip Adıvar
|30
|11
|12
|7
|37
|34
|45
|3
|8
|Darıca Gençlerbirliği
|30
|10
|13
|7
|28
|24
|43
|4
|9
|Büyükçekmece Tepecikspor
|30
|10
|11
|9
|46
|34
|41
|12
|10
|Ağrı 1970 Spor
|30
|10
|8
|12
|25
|38
|38
|-13
|11
|Ceyhanspor
|30
|10
|8
|12
|42
|64
|38
|-22
|12
|Kahta 02 Spor
|30
|7
|13
|10
|35
|35
|34
|0
|13
|Çengelköyspor A.Ş.
|30
|8
|10
|12
|33
|37
|34
|-4
|14
|Karaman Belediyespor
|30
|6
|13
|11
|34
|39
|31
|-5
|15
|Tekirdağspor
|31
|6
|12
|13
|41
|48
|30
|-7
|16
|Tokatspor
|30
|6
|7
|17
|21
|56
|25
|-35
|17
|Yozgatspor 1959 FK
|30
|3
|7
|20
|22
|52
|16
|-30
Fikstür
|18.04.2021
|Mardin BŞ. Başakspor
|Erzin Spor
|21.04.2021
|Büyükçekmece Tepecikspor
|0-1
|Çengelköyspor A.Ş.
|21.04.2021
|Mardin Fosfat Spor
|2-0
|İskenderun Futbol Kulübü
|21.04.2021
|Ceyhanspor
|0-5
|Halide Edip Adıvar
|21.04.2021
|Fethiyespor
|2-0
|Tokatspor
|21.04.2021
|Kahta 02 Spor
|2-1
|Belediye Kütahyaspor
|21.04.2021
|Karaman Belediyespor
|1-2
|Nazilli Belediyespor
|21.04.2021
|Tekirdağspor
|1-3
|Darıca Gençlerbirliği
|21.04.2021
|Yomraspor
|1-1
|Ağrı 1970 Spor