Mardin Fosfat Spor, İskenderun Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 32. hafta maçında Mardin Fosfat Spor, İskenderun ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Mardin Fosfat Spor ve İskenderun karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 32. hafta maçında Mardin Fosfat Spor sahasında İskenderun ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Mardin 21 Kasım Stadı - Mardin stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Mardin Fosfat Spor - İskenderun maçının skoru ne? Mardin Fosfat Spor, İskenderun Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Mardin Fosfat Spor İskenderun Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Mardin 21 Kasım Stadı - Mardin



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.04.2021 15:00



Mardin Fosfat Spor İskenderun Maçının Hakemleri

Gürel Uzuner(hakem), Özgür Fatih Kalaycı(1. Yardımcı Hakem), Aykut Küçük(2. Yardımcı Hakem), Hakan Aktaş(dördüncü Hakem)

Mardin Fosfat Spor

Mardin Fosfat Spor İlk 11

21. Mehmet Salih Demircan, 4. Beytullah Çamurlu, 7. Yasin Reis, 9. Melih Kılıç, 11. Ali Kemal Özkan, 19. Serkan Özen, 22. Mücahit Tufan, 37. Emrah Sürücü, 47. Nimet Kayaalp, 61. Barış Şaffak, 81. Özgür Kazar



Yedekler

43. Berzan Tokay, 20. Eren Yalçın, 24. İmdat Kılıç, 27. Hüseyin Eray Harmancı, 31. İzzettin Kepenç, 80. Yusuf Eren Aykız, 88. Vedat Altaş



Teknik Sorumlu

Mehmet Erdoğan



Goller

Nimet Kayaalp,79.dk (h), Ali Kemal Özkan,82.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Emrah Sürücü 35.dk, Sarı Kart Özgür Kazar 32.dk, Sarı Kart Nimet Kayaalp 80.dk



Oyundan Çıkanlar

Emrah Sürücü 56.dk, Barış Şaffak 56.dk, Özgür Kazar 70.dk



Oyuna Girenler

İmdat Kılıç 56.dk, İzzettin Kepenç 56.dk, Vedat Altaş 70.dk

İskenderun

İskenderun İlk 11

13. Ramazan Haklı, 2. Kadir Bilimlier, 5. Dede Çelik, 12. Mutlu İlengöz, 17. Oğuzhan Erdoğan, 19. Feyzullah Şahin Güneş, 21. Nureddin Ersoy, 25. Abdurrahman Kuyucu, 55. Fadıl Kocaoğlu, 84. Recep Metin, 99. Mustafa Öztürk



Yedekler

23. Onur Muhammet Parlar, 9. Uğur Uğur, 35. Tolga Cevher, 69. Muhammed Emin Yavaş, 70. Burak Temir, 80. Adem Bekir Ataş, 88. Ömer Turan



Teknik Sorumlu





Goller

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Kartlar

Sarı Kart Feyzullah Şahin Güneş 7.dk



Oyundan Çıkanlar

Mutlu İlengöz 86.dk, Recep Metin 82.dk, Feyzullah Şahin Güneş 70.dk, Kadir Bilimlier 46.dk



Oyuna Girenler

Tolga Cevher 86.dk, Burak Temir 82.dk, Uğur Uğur 70.dk, Muhammed Emin Yavaş 46.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Belediye Kütahyaspor 30 18 7 5 59 32 61 27 2 Nazilli Belediyespor 30 17 6 7 60 29 57 31 3 Fethiyespor 30 16 6 8 53 27 54 26 4 Yomraspor 30 12 11 7 41 32 47 9 5 Mardin Fosfat Spor 30 12 11 7 37 29 47 8 6 İskenderun FK 31 14 5 12 36 40 47 -4 7 Halide Edip Adıvar 30 11 12 7 37 34 45 3 8 Darıca Gençlerbirliği 30 10 13 7 28 24 43 4 9 Büyükçekmece Tepecikspor 30 10 11 9 46 34 41 12 10 Ağrı 1970 Spor 30 10 8 12 25 38 38 -13 11 Ceyhanspor 30 10 8 12 42 64 38 -22 12 Kahta 02 Spor 30 7 13 10 35 35 34 0 13 Çengelköyspor A.Ş. 30 8 10 12 33 37 34 -4 14 Karaman Belediyespor 30 6 13 11 34 39 31 -5 15 Tekirdağspor 31 6 12 13 41 48 30 -7 16 Tokatspor 30 6 7 17 21 56 25 -35 17 Yozgatspor 1959 FK 30 3 7 20 22 52 16 -30

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