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Mardin İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

Resmi Gazete'nin 7 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Kilis İl Emniyet Müdürü görevinden alınarak Mardin İl Emniyet Müdürü görevine getirilen Mardin İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

Mardin İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı atama kararında, Kilis İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut'un görev değişikliğine gidilerek Mardin İl Emniyet Müdürü görevine getirildi. Bunun üzerine vatandaşlar tarafından Mardin İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut kimdir? Nereli? Kaç yaşında? soruları da merak konusu oldu. İşte detaylar...

MARDİN İL EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT KARABULUT KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1965 yılında Elazığ ilinde dünyaya gelen 56 yaşındaki Mahmut Karabulut, ilk ve orta okulunu Elazığ ilinde tamamlayarak, 1983 yılında Polis Koleji, 1987 yılında ise Polis Akademisi’nden mezun oldu.

Çeşitli rütbelerde olmak üzere sırasıyla;

İzmir Emniyet Müdürlüğü,
Batman Emniyet Müdürlüğü,
İstanbul Emniyet Müdürlüğü,
Tokat Emniyet Müdürlüğü,
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü,
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü
Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde değişik birimlerinde görev yaptı.

14 Temmuz 2010 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ederek Emniyet Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, aynı yıl içerisinde Teftiş Kurulu Başkanlığına atanarak İstanbul Bölge Başkanlığında Başmüfettiş olarak göreve yaptı.

2013 yılında Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’na atanarak İstanbul Bölge Çalışma Merkezine Başmüfettiş olarak göreve başladı.

30 Temmuz 2015 tarihinden itibariyle Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne ataması yapılmış ve 15 Ağustos 2015 tarihinde göreve başlamıştır.

Son olarak 20 Eylül 2019 tarihinde açıklanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kilis İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı onaylı atama kararı ile 7 Temmuz 2021 tarihinde Mardin İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirilmiştir.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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