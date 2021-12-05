Mardin turu yapan Derya Uluğ'dan dans şov! Başına koyduğu kadehle kurtlarını döktü!

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, altı yıldır aşk yaşadığı Asil Gök Mardin’e tatile gitti. Uluğ “Rüya gibi bir şehir” dediği Mardin’in tüm tarihi yerlerini gezdi ve gelenek olduğu üzere yemekte başının üstüne koyduğu kadehle oynadı.

Daha sonra şehirde tüm yaşadıklarını kareler halinde Instagram hesabından paylaşarak “Hızlandırılmış Mardin turu” notunu düştü.

Derya Uluğ'nun paylaşımına kısa sürede beğeni yağarken ünlü isimlerden ve takipçilerinden çok sayıda yorum geldi.

Kadehli dansı ise sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yerini aldı...