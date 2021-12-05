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  3. Mardin turu yapan Derya Uluğ'dan dans şov! Başına koyduğu kadehle kurtlarını döktü!

Mardin turu yapan Derya Uluğ'dan dans şov! Başına koyduğu kadehle kurtlarını döktü!

Asil Gök ile 6 yıldır birlikte olan ünlü popçu Derya Uluğ sevgilisiyle Mardin'e gitti. Tüm tarihi yerleri gezen Uluğ, geleneği yerine getirerek başına koyduğu kadehle dans etti.

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, altı yıldır aşk yaşadığı Asil Gök Mardin’e tatile gitti. Uluğ “Rüya gibi bir şehir” dediği Mardin’in tüm tarihi yerlerini gezdi ve gelenek olduğu üzere yemekte başının üstüne koyduğu kadehle oynadı.

Daha sonra şehirde tüm yaşadıklarını kareler halinde Instagram hesabından paylaşarak “Hızlandırılmış Mardin turu” notunu düştü.

Mardin turu yapan Derya Uluğ'dan dans şov! Başına koyduğu kadehle kurtlarını döktü!

Derya Uluğ'nun paylaşımına kısa sürede beğeni yağarken ünlü isimlerden ve takipçilerinden çok sayıda yorum geldi.

Mardin turu yapan Derya Uluğ'dan dans şov! Başına koyduğu kadehle kurtlarını döktü!

Kadehli dansı ise sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yerini aldı...

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