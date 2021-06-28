Mardin'de kahreden olay! Toprak yüzünden kan aktı! Mera kavgasında baba öldü, oğlu yaralandı

Mardin'de meydana gelen acı olayda kan aktı. Mardin'in Dargeçit ilçesinde meydana gelen olayda toprak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmada tansiyonun yükselmesi nedeniyle taraflar bir süre sonra kavgaya tutuştu.

SİLAHLI KAVGA BİR BABAYI HAYATTAN KOPARDI

Dargeçit ilçesinin Çatalan ve Kıraç mahalleleri arasında mera nedeniyle 2 grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Mardin'de mera meselesi yüzünden çıkan tartışmada silahlar çekilince acı son kaçınılmaz oldu.

Kavgada, Hayrettin Yeşilmen yaşamını yitirdi, yaralanan oğlu Fahrettin Yeşilmen 112 Acil Servis ekiplerince Dargeçit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir kişinin ölümüne neden olan kavga sonrasında çıkacak olası olayların önlenmesi için harekete geçildi. Jandarma ekipleri olayın yaşandığı yerde önlem aldı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı