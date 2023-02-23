Mardin'de kaza! Öğrenci servisi devrildi: Yaralılar var

Mardin’de öğrencileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 14 öğrenci yaralandı.

Melahat Ersoy
Editör
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Mardin'de kaza! Öğrenci servisi devrildi: Yaralılar var

Edinilen bilgilere göre, Mardin’in Artuklu ve Ömerli ilçeleri arasında bulunan kırsal bölgede 34 FSA 028 plakalı öğrenci minibüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, servis minibüsünde bulunan 14 öğrenci yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda, sağlık, itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kente bulunan hastanelere sevk edildi. Olayda yaralanan kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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