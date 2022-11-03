Mardin’de nefes kesen terör operasyonu: 10 kilo patlayıcı ele geçirildi

Mardin’in Nusaybin ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta 10 kilo patlayıcı ele geçirildi.

Melahat Ersoy
Editör
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Mardin’de nefes kesen terör operasyonu: 10 kilo patlayıcı ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığınca Nusaybin kırsalında bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda sığınak tespit edildi.

10 KİLO PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada 10 kilo patlayıcı madde, 150 kilo gıda malzemesi, 1 güneş paneli, 7 dolu tüp ve farklı ebatlarda pil blokları olmak üzere çok miktarda patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

MALZEMELER İMHA EDİLDİ

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı´nın talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemelere el koyulurken, diğerleri de sığınakla birlikte imha edildi.

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