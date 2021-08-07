Mardin'den kan donduran cinayet! Pompalı tüfekle başından vurulan kadın hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre olay dün akşam saatlerinde Midyat ilçesi Şenköy Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre Iraklı 23 yaşındaki Baran Hasan Rasho ile sevgilisi olduğu iddia edilen S.Ö. arasında tartışma çıktı.

BAŞINDAN VURDU

Daha sonra ise S.Ö. pompalı tüfekle Rasho'yu başından vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. Vatandaşların silah seslerini duymasının ardından yaptığı ihbar sonucu bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Rasho'nun hayatını kaybettiği belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Rasho'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Mardin Devlet Dastanesi'ne gönderildiği öğrenildi. Öte yandan savcılık olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.