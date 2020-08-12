Maria ile Mustafa dizisinin tanıtım videosu yayınlandı!
Atv ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizi Maria ile Mustafa'nın ilk teaserı yayınlandı. Baş rollerinde Hilmicem İntepe ve Jessica May'in yer aldığı dizi tanıtım fragmanıyla sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Peki Maria ile Mustafa konusu nedir? Oyuncuları kim? Nerede çekiliyor?
ATV ekranlarında izleyici ile buluşmayı bekleyen yeni dizi Maria ile Mustafa 'nın ilk tanıtım videosu yayınlandı. Baş rollerinde Hilmicem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent'in yer alacağı dizi de birbirinden başarılı isimlerde yer alıyor. Peki Maria ile Mustafa konusu nedir? Oyuncuları kim? Nerede çekiliyor?
Yapımcılığını NTC Medya’nın, üstlendiği yeni dizinin tanıtım fragmanı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.
Kolombiya’dan Türkiye’ye gelen Maria ile Ürgüp’ün tanınmış ailesinin veliahtı Mustafa’nın aşk hikayesini konu alan dizi, bu aşk içinde üst seviyede bir gerilimi, imkansızlığı ve yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak.
Yeni Dizi#MariaileMustafa yakında #atv'de!@atvcomtr pic.twitter.com/lY66OghBMU— Maria İle Mustafa (@mariamustafatv) August 11, 2020
MARIA VE MUSTAFA OYUNCULARI KİMLER?
Maria ile Mustafa dizisinde baş rolleri Hilmi Cem İntepe,Jessica May ve Tamer Levent paylaşırken, projede Ezgi Çelik, Haki Biçici, Haldun Boysan ve Hülya Gülşen gibi birbirinden başarılı birçok oyuncu rol alıyor.
İddialara göre son olarak kadroya katılan isim Mustafa'nın eşi rolünde yer alacak Tuğba Tutuğ oldu.
MARIA VE MUSTAFA KONUSU
Kolombiya’dan Türkiye’ye gelen Maria ile Ürgüp’ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa’nın aşk hikayesini konu alan dizi, bu aşk içinde üst seviyede bir gerilimi, imkansızlığı ve yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak.