Maria ile Mustafa dizisinin tanıtım videosu yayınlandı!

ATV ekranlarında izleyici ile buluşmayı bekleyen yeni dizi Maria ile Mustafa 'nın ilk tanıtım videosu yayınlandı. Baş rollerinde Hilmicem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent'in yer alacağı dizi de birbirinden başarılı isimlerde yer alıyor. Peki Maria ile Mustafa konusu nedir? Oyuncuları kim? Nerede çekiliyor?

Yapımcılığını NTC Medya’nın, üstlendiği yeni dizinin tanıtım fragmanı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.

Kolombiya’dan Türkiye’ye gelen Maria ile Ürgüp’ün tanınmış ailesinin veliahtı Mustafa’nın aşk hikayesini konu alan dizi, bu aşk içinde üst seviyede bir gerilimi, imkansızlığı ve yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak.

MARIA VE MUSTAFA OYUNCULARI KİMLER?

Maria ile Mustafa dizisinde baş rolleri Hilmi Cem İntepe,Jessica May ve Tamer Levent paylaşırken, projede Ezgi Çelik, Haki Biçici, Haldun Boysan ve Hülya Gülşen gibi birbirinden başarılı birçok oyuncu rol alıyor.

İddialara göre son olarak kadroya katılan isim Mustafa'nın eşi rolünde yer alacak Tuğba Tutuğ oldu.

MARIA VE MUSTAFA KONUSU

Kolombiya’dan Türkiye’ye gelen Maria ile Ürgüp’ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa’nın aşk hikayesini konu alan dizi, bu aşk içinde üst seviyede bir gerilimi, imkansızlığı ve yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak.