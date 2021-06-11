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Marial Shayok kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi mevkide oynuyor?

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Marial Shayok internet arama motorlarında sporseverler tarafından araştırılıyor. Peki Marial Shayok kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi mevkide oynuyor?

Marial Shayok kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi mevkide oynuyor?

Transfer çalışmalarına hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko sürpriz bir transfere imza attı. Sarı lacivertliler, ING Basketbol Liginde geçtiğimiz sezon Frutti Extra Bursaspor'da forma giyen Kanadalı forvet Marial Shayok ile sözleşme imzaladı. Bu kapsamda internet arama motorlarında Marial Shayok kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi mevkide oynuyor? sorularının yanıtları merak ediliyor.

MARİAL SHAYOK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Marial Shayok, 26 Temmuz 1995 (25 yaşında) yılında Kanada'nın Ontario şehrindeki Ottawa'da dünyaya geldi. Forvet mevkiinde forma giyen Shayok, 3 sezon boyunda Virjinya, bir sezon da Iowa Eyaleti takımında oynadı. Profesyonel kariyerinde ise Philadelphia 76's forması giydikten sonra geçtiğimiz  sezon ING BSL’de Frutti Extra Bursaspor formasıyla 12 maça çıkarken 18.9 sayı – 6.9 ribaund – 4.2 asist ortalamalarıyla oynamıştı.

Shayok 2021- 2022 sezonunda Fenerbahçe Beko forması giyecek.

Marial Shayok kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi mevkide oynuyor?

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