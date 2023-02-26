Mariano Bareiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mariano Bareiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mariano Bareiro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mariano Bareiro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mariano Bareiro 8 Mayıs 1995 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Arjantin,İsrail uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Mariano Bareiro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mariano Bareiro Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Score Futbol yapmaktadır. Mariano Bareiro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Beer Sheva futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Beer Sheva takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mariano Bareiro'nin Hapoel Beer Sheva ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Mariano Bareiro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mariano Bareiro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mariano Bareiro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mariano Bareiro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Racing Club

2 Ağustos 2016 yılında Defensa

30 Haziran 2019 yılında Racing Club

6 Temmuz 2019 yılında Huracán

30 Haziran 2020 yılında Racing Club

5 Eylül 2020 yılında H. Beer Sheva

30 Haziran 2021 yılında Racing Club

1 Temmuz 2021 yılında H. Beer Sheva

Mariano Bareiro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mariano Bareiro şuan Hapoel Beer Sheva takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Mariano Bareiro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U20 takımında 5 numaralı formasıyla 18 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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