Mario Balotelli, Adana Demirspor ile küllerinden doğdu! Yeniden milli takıma yükseldi!

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Adana Demirspor'a transfer olan ve tüm dünyada yankı uyandıran Mario Balotelli, Akdeniz ekibi ile "sorunlu çocuk" profilinden kurtuldu. Takımına katkı sağlayan ve kendini de geliştiren Balotelli yıllar sonra yeniden İtalya milli takım formasına da kavuştu. Yıldız futbolcu uzun bir aradan sonra ulaştığı gol istatistiği ile de göz doldurdu.

ESKİ PERFORMANSINI YAKALADI

Mavi Şimşekler ile bu sezon 11 gol atan yıldız futbolcu tam 5 yılın ardından ilk kez bu gol sayısına çıkabilmiş oldu. Gollerinin yanı sıra 5 de asist yapan Mario Balotelli takımına ciddi bir katkı sağlamış oldu. 31 yaşında olmasına rağmen oldukça diri ve istekli görüntü çizen Balotelli'nin bu performansı İtalya'da da beğeni topladı.

YILLAR SONRA YENİDEN MİLLİ TAKIMDA

3 yıldır milli takıma çağırılmayan Balotelli, Adana Demirspor ile gösterdiği performansın ardından yeniden formasına kavuştu. Yükselen grafiğiyle İtalya gündeminde yer edinen yıldız futbolcu, İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin de beğenisini kazanmayı başardı ve tam 3 yıl aranın ardından yeniden milli takım daveti aldı