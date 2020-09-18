Mario Götze, teklifi kabul etti! Galatasaray'dan haber bekliyor

Bu sezon transfer gündeminde 'orta saha transferi' ile çok konuşulan Galatasaray, bu mevki için arayışlarını sürdürüyor. Son olarak orta sahanın merkezine Etebo'yu transfer eden sarı-kırmızılılarda, herkes bir merkez orta saha transferi daha beklerken Fatih Terim'in istekleri doğrultusunda hücuma yönelik orta sahada isteyen Galatasaray, Mario Götze için kollarını sıvadı.

GALATASARAY'DAN HABER BEKLİYOR

Transfer döneminde daha önce de adı konuşulan ancak bir sonuç çıkmayan Götze için yeni bir gelişme yaşandı. Hürriyet'in haberine göre, Galatasaray'ın teklifini kabul eden yıldız futbolcu, sarı-kırmızılıların Belhanda ile yollarını ayırdıktan sonra resmi anlaşmayı yapmasını bekliyor. Bu sezon Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren ve yeni sözleşme yapmayan Alman orta saha, şu anda serbest futbolcu konumunda.

Bonuslarla beraber 4.5 milyon avroya oynayan Younes Belhanda'nın yerine alınması düşünülen Götze'yle 2 yıllık anlaşma yapılması planlanıyor. Ancak Belhanda'nın Al Hilal ile yaptığı görüşmelerden henüz sonuç alınamaması nedeniyle adım atılamıyor.Arap takımı yıllık 4 milyon euro önerirken Faslı yıldız, 5 milyon euro talep etti ve pazarlıklar devam ediyor.