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Marion Ramsey kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?

Marion Ramsey kimdir? Polis Akademisi filminde canlandırdığı akademi öğrencisi Laverne Hooks karakteriyle hafızalara kazınan Amerikalı oyuncu Marion Ramsey 73 yaşında hayatını kaybetti. Peki Marion Ramsey kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?

Marion Ramsey kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?

Marion Ramsey kimdir? Kaç yaşında? Bir dönemin efsaneleşmiş filmi Polis Akademisi'nin ünlü oyuncusu Marion Ramsey'nin hayatı merak konusu oldu. Peki Marion Ramsey kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü? 

Marion Ramsey kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?

MARİON RAMSEY KİMDİR?

Marion Ramsey (d. 10 Mayıs 1947-ö. 7 Ocak 2021), Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve söz yazarı. Televizyon dizisi; Cos hem seslendirme yaptırdığı hem canlandırdığı Polis öğrencisi Laverne Hooks karakterini canlandırdığı sinema filmi; Polis Akademisi serisi ile sivrildi. Ramsey'in yer aldığı diğer yapımlar arasında sinema filmleri; Recipe for Disaster ve Return to Babylon, ile televizyon yapımları; SyFy prodüksiyonu Lavalantula ve 2 Lava 2 Lantula! vb. sayılabilir.

Marion oyunculuk kariyeri dışında şarkıcı ve söz yazarı olarak müzik çalışmalarıda yaparak; "Supernatural Thing" , "This Time I'll Be Sweeter" ve "Satan's Daughter" gibi parçalara imza atmıştır.

Amerikalı kadın şarkıcı ve oyuncu Marion Ramsey 7 Ocak 2021'de Los Angeles, Kaliforniya'da 73 yaşında öldü.

MARİON RAMSEY FİLMLERİ

2017    When I Sing  
Vendetta    
2016    2 Lava 2 Lantula!    
2015    Lavalantula    
2014    Wal-Bob's    
2012    DaZe Vol. Too (sic) - NonSeNse    
Return to Babylon    
2011    Modern Family  
2009    Tim and Eric Awesome Show, Great Job! 
2007    The Stolen Moments of September    
Lord Help Us  
2006    Robot Chicken 
2003    Recipe for Disaster
2001    Maniacts    Hooker    
1994    The Nanny    Woman in Audience    
1993    Daddy Dearest    Cop #2    
John Virgo: Playing for Laughs    Officer Hooks    
Johnny Bago    Nurse Roberta 'Bobbie' Thompson    
1991    Beverly Hills, 90210    Careers Counsellor    
1990    MacGyver    Police officer    
1989    Police Academy 6: City Under Siege    Sgt. Laverne Hooks    
1988    Police Academy 5: Assignment Miami Beach    Sgt. Laverne Hooks    
1987    Police Academy 4: Citizens on Patrol    Sgt. Laverne Hooks    On Citizens on Patrol: Police

Academy 4 (UK: poster title)

1986    Police Academy 3: Back in Training    Sgt. Laverne Hooks    
1985    Police Academy 2: Their First Assignment    Officer Laverne Hooks    
1984    Family Secrets    Linda Jones    
Police Academy    Cadet Laverne Hooks    On Police Academy: What an Institution! (UK: video title)
1976    Cos    Various    Regular role
The Jeffersons    Tracy Davis    
1975    Keep on Truckin'    Various    Regular role

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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