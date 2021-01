Marion Ramsey kimdir? Kaç yaşında? Bir dönemin efsaneleşmiş filmi Polis Akademisi'nin ünlü oyuncusu Marion Ramsey'nin hayatı merak konusu oldu. Peki Marion Ramsey kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?

MARİON RAMSEY KİMDİR?

Marion Ramsey (d. 10 Mayıs 1947-ö. 7 Ocak 2021), Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve söz yazarı. Televizyon dizisi; Cos hem seslendirme yaptırdığı hem canlandırdığı Polis öğrencisi Laverne Hooks karakterini canlandırdığı sinema filmi; Polis Akademisi serisi ile sivrildi. Ramsey'in yer aldığı diğer yapımlar arasında sinema filmleri; Recipe for Disaster ve Return to Babylon, ile televizyon yapımları; SyFy prodüksiyonu Lavalantula ve 2 Lava 2 Lantula! vb. sayılabilir.

Marion oyunculuk kariyeri dışında şarkıcı ve söz yazarı olarak müzik çalışmalarıda yaparak; "Supernatural Thing" , "This Time I'll Be Sweeter" ve "Satan's Daughter" gibi parçalara imza atmıştır.

Amerikalı kadın şarkıcı ve oyuncu Marion Ramsey 7 Ocak 2021'de Los Angeles, Kaliforniya'da 73 yaşında öldü.

MARİON RAMSEY FİLMLERİ

2017 When I Sing

Vendetta

2016 2 Lava 2 Lantula!

2015 Lavalantula

2014 Wal-Bob's

2012 DaZe Vol. Too (sic) - NonSeNse

Return to Babylon

2011 Modern Family

2009 Tim and Eric Awesome Show, Great Job!

2007 The Stolen Moments of September

Lord Help Us

2006 Robot Chicken

2003 Recipe for Disaster

2001 Maniacts Hooker

1994 The Nanny Woman in Audience

1993 Daddy Dearest Cop #2

John Virgo: Playing for Laughs Officer Hooks

Johnny Bago Nurse Roberta 'Bobbie' Thompson

1991 Beverly Hills, 90210 Careers Counsellor

1990 MacGyver Police officer

1989 Police Academy 6: City Under Siege Sgt. Laverne Hooks

1988 Police Academy 5: Assignment Miami Beach Sgt. Laverne Hooks

1987 Police Academy 4: Citizens on Patrol Sgt. Laverne Hooks On Citizens on Patrol: Police

Academy 4 (UK: poster title)

1986 Police Academy 3: Back in Training Sgt. Laverne Hooks

1985 Police Academy 2: Their First Assignment Officer Laverne Hooks

1984 Family Secrets Linda Jones

Police Academy Cadet Laverne Hooks On Police Academy: What an Institution! (UK: video title)

1976 Cos Various Regular role

The Jeffersons Tracy Davis

1975 Keep on Truckin' Various Regular role