Marion Ramsey kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?
Marion Ramsey kimdir? Polis Akademisi filminde canlandırdığı akademi öğrencisi Laverne Hooks karakteriyle hafızalara kazınan Amerikalı oyuncu Marion Ramsey 73 yaşında hayatını kaybetti. Peki Marion Ramsey kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?
Marion Ramsey kimdir? Kaç yaşında? Bir dönemin efsaneleşmiş filmi Polis Akademisi'nin ünlü oyuncusu Marion Ramsey'nin hayatı merak konusu oldu. Peki Marion Ramsey kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?
MARİON RAMSEY KİMDİR?
Marion Ramsey (d. 10 Mayıs 1947-ö. 7 Ocak 2021), Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve söz yazarı. Televizyon dizisi; Cos hem seslendirme yaptırdığı hem canlandırdığı Polis öğrencisi Laverne Hooks karakterini canlandırdığı sinema filmi; Polis Akademisi serisi ile sivrildi. Ramsey'in yer aldığı diğer yapımlar arasında sinema filmleri; Recipe for Disaster ve Return to Babylon, ile televizyon yapımları; SyFy prodüksiyonu Lavalantula ve 2 Lava 2 Lantula! vb. sayılabilir.
Marion oyunculuk kariyeri dışında şarkıcı ve söz yazarı olarak müzik çalışmalarıda yaparak; "Supernatural Thing" , "This Time I'll Be Sweeter" ve "Satan's Daughter" gibi parçalara imza atmıştır.
Amerikalı kadın şarkıcı ve oyuncu Marion Ramsey 7 Ocak 2021'de Los Angeles, Kaliforniya'da 73 yaşında öldü.
MARİON RAMSEY FİLMLERİ
2017 When I Sing
Vendetta
2016 2 Lava 2 Lantula!
2015 Lavalantula
2014 Wal-Bob's
2012 DaZe Vol. Too (sic) - NonSeNse
Return to Babylon
2011 Modern Family
2009 Tim and Eric Awesome Show, Great Job!
2007 The Stolen Moments of September
Lord Help Us
2006 Robot Chicken
2003 Recipe for Disaster
2001 Maniacts Hooker
1994 The Nanny Woman in Audience
1993 Daddy Dearest Cop #2
John Virgo: Playing for Laughs Officer Hooks
Johnny Bago Nurse Roberta 'Bobbie' Thompson
1991 Beverly Hills, 90210 Careers Counsellor
1990 MacGyver Police officer
1989 Police Academy 6: City Under Siege Sgt. Laverne Hooks
1988 Police Academy 5: Assignment Miami Beach Sgt. Laverne Hooks
1987 Police Academy 4: Citizens on Patrol Sgt. Laverne Hooks On Citizens on Patrol: Police
Academy 4 (UK: poster title)
1986 Police Academy 3: Back in Training Sgt. Laverne Hooks
1985 Police Academy 2: Their First Assignment Officer Laverne Hooks
1984 Family Secrets Linda Jones
Police Academy Cadet Laverne Hooks On Police Academy: What an Institution! (UK: video title)
1976 Cos Various Regular role
The Jeffersons Tracy Davis
1975 Keep on Truckin' Various Regular role