Marisa Papen kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Marisa Papen Ayasofya ve Kapadokya'da ne yaptı? 2018 yılında Türkiye'ye gelen Belçikalı manken Marisa Papen Ayasofya Camisine gelerek başını örttü ardından etrafı gezmeye başladı. Son olarak da eteğini kaldırıp çıplak poz verdi. Papen bununla da kalmayarak Kaadokya'da Türk Bayrağının üzerinde çıplak poz verdi. Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler üzerine dava açıldı ve Papel hakkında 7 yıla kadar hapsi istendi. İşte detaylar...

MARİSA PAPEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Marisa Papen 1992 yılında Belçika’da dünyaya geldi. Mankenlik yapan Marisa Papen, dünyada çıplak fotoğraf çekilmesiyle tanınıyor.

2018 yılında skandala imza atan Belçikalı manken Marisa Papen ilk önce Ayasofya’da cinsel organını göstermiş daha sonra Kapadokya’da Türk Bayrağı üzerinde çıplak poz vermişti. Aradan geçen 2 yılın ardından hakkında dava açılan Marisa Papen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Devletin egemenlik alametlerini aşağılama”, “hayasızca harekette bulunma” ve “müstehcenlik” suçlarından 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

AYASOFYA VE KAPADOKYA'DA NE YAPTI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papen’in 2018’de Türkiye’ye gelerek Ayasofya Camisinde çıplak fotoğraf çektirmesi ve Kapadokya’da Türk Bayrağı üzerine yatarak çıplak poz vermesi üzerine başlattığı soruşturmayı tamamlandı. Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli Papen hakkında “Devletin egemenlik alametlerini aşağılama”, “Hayasızca hareketler” ve “Müstehcenlik” suçlarından 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Hazırlanan iddianame İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye’den ayrıldığı için ifadesi alınamayan Papen hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Manken Papen, Kudüs ve Mısır’da verdiği pozlardan dolayı tutuklanmış ve para cezasıyla serbest kalmıştı.