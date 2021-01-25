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Marius Sumudica resmen Çaykur Rizespor'da!

Süper Lig'de sezona damga vuran teknik adamlardan Marius Sumudica, kariyerine Çaykur Rizespor'da devam ediyor.

Marius Sumudica resmen Çaykur Rizespor'da!

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör Marius Sumudica ile 1,5 yıllığına anlaşma sağladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, başkan vekili Ali Zeki Saruhan'ın Sumudica ile bir araya geldiği ve Rumen teknik adamla 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yeni teknik direktörümüz Sumudica yarın başkanımız Hasan Kartal'ın katılımıyla Rize'de düzenlenecek imza töreni ile kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak. Marius Sumudica'ya kulübümüze 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz."

 

Onur Çelik
Spor Editörü
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