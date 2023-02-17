Mark Gundelach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Gundelach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Gundelach adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Gundelach Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Gundelach 7 Ocak 1992 tarihinde Stenløse şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Gundelach Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nima Modyr yapmaktadır. Mark Gundelach, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Fremad Amager futbol takımında oynamaktadır. BK Fremad Amager takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mark Gundelach'nin BK Fremad Amager ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mark Gundelach Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Gundelach isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mark Gundelach Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Gundelach futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Nordsjaell. U19

1 Kasım 2008 yılında Nordsjaelland

2 Ağu 2013 yılında SönderjyskE

30 Haziran 2014 yılında Nordsjaelland

5 Ocak 2015 yılında HB Köge

1 Ocak 2018 yılında FC Roskilde

1 Temmuz 2019 yılında HB Köge

3 Ağu 2021 yılında KA Akureyri

1 Ocak 2022 yılında Fremad Amager

Mark Gundelach Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Gundelach şuan BK Fremad Amager takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Nordsjaelland (bis 10/2008)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.