Mark Kitching kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Kitching Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Kitching adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Kitching Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Kitching 4 Eylül 1995 tarihinde Guisborough şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Mark Stephen Kitching şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Kitching Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Mark Kitching, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oldham Athletic futbol takımında oynamaktadır. Oldham Athletic takımına 31 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Mark Kitching'nin Oldham Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mark Kitching Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Kitching isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mark Kitching Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Kitching futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Boro U21

26 Kasım 2015 yılında York City

26 Aralık 2015 yılında Boro U21

27 Ocak 2017 yılında AFC Rochdale

30 Ocak 2017 yılında Boro U21

31 Ocak 2017 yılında AFC Rochdale

3 Temmuz 2018 yılında Hartlepool Utd.

17 Temmuz 2020 yılında Stockport

31 Ekim 2022 yılında Oldham Athletic

Mark Kitching Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Kitching şuan Oldham Athletic takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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