Market çalışanıydı, milyonluk Ferrari aldı! Saadet zinciriyle binlerce kişiyi dolandırıp milyonluk vurgun yaptılar

Türkiye, BDDK'nın geçtiğimiz haftalarda vatandaşın faizsiz ev veya otomobil almasını sağlayan firmaların tasfiye sürecine alındığını duyurmuştu. Listede yer alan firmalar arasında yer alan Gerçekevim Gayrimenkul Otomotiv A.Ş.'nin, 15 milyon lira sermayeli şirket 28 Ekim 2020’de kurulduğu çeşitli illerde 31 şubesi bulunuyordu. Gerçek Evim’in yönetimine önceki gün 6 kişilik tasfiye memuru atandı.

YÜKSEK KAR VAADİ

Hürriyet'in haberine göre saadet zinciri yöntemi ile işleyen firma SAS Holding’e bağlı. 13 bin 105 kişinin para yatırdığı ifade edilirken bu kişilerden toplanan paranın miktarı sistemin büyümesi ve yüksek kar vaat etmesi ile 600 milyon seviyesine yükseldi. SAS Holding’e para yatıran kişilere aylık ödenen kâr payı yüzde 10 olurken 100 bin lira yatıran kişi, aylık 10 bin TL ödeme aldı. Benzer yöntemle işleyen sistemlerde olduğu gibi ilk aylarda ödemeler düzenli yapıldı.

ÖDEMELER DÜZENLİ YAPILDI, GÜVEN KAZANILDI

Ödemelerin düzenli yapıldığını gören kişiler daha fazla para kazanma isteğiyle sisteme daha fazla apara yatırmaya başladı. Bu kişiler arasında yer alan İstanbul’da bir marketin kasap reyonunda çalışan 30 yaşındaki Metin G. sisteme ilk olarak geçtiğimiz aralık ayında 45 bin TL yatırdı. Aylık 4 bin 500 lirasını Ocak 2021’de almaya başladı. 45 bin liralık ilk ‘yatırımı’ bankadan kredi çekerek yapan G., ödemelerin düzenli olduğunu görünce nisan ayında 70 bin lira daha kredi çekti. G.’nin hayali, toplam 115 bin liralık yatırımı ile aylık 10-11 bin lira kâr payı elde etmekti. Haziranda 11 bin liraya yakın bir kâr payı alan G.’nin planı, işlenen cinayet ve sonrasında yaşanan intihar sonrası alt üst oldu. G. şimdilerde, aylık 6 bin 500 liralık kredi taksit ödemesini nasıl yapacağını düşünüyor.

"SIRADA BEKLEYEN DOKTOR, POLİS, UZMAN ÇAVUŞ DA VAR"

Sisteme yüksek bir tutar yatıran ve adının açıklanmasını istemeyen bir kişi şunları kaydetti:

“Şirketin Ataşehir’deki merkezine parayı elden götürdüm. Gittiğimde bir saat sıra bekledim. Bildiğiniz kuyruk vardı. Binanın alt katında, bankalarda olduğu gibi 4-5 ayrı vezne vardı. Sırada, benim gibi bekleyen doktor, polis, uzman çavuşlar da vardı. Kimler para yatırmadı ki! Taksi plakasını 1,2 milyon liraya satıp giren var... Yine pazar tezgahlarını 700-800 bin liraya satıp giren oldu. Dükkânını ve otomobilini satıp buraya para yatıran var. Durumu çok iyi olup da tüm varlığını buraya kaptıran ve şimdilerde iş arayan bir sürü kişi var. Kredi çekip giren binlerce kişi var...”

Bir dönem, Galatasaray forması da giyen M. K. de sisteme para yatıran isimlerden biri arasında yer alıyor. Avukat Cesim Parlak, bir çok mağdurun kendisine ulaştığını “Yuvası dağılma noktasına gelen çok insan var” dedi.

MİLYONLER GRUBU

SAS Holding’de de kurucu isimlerin yanı sıra yönetim kademesinde bulunan isimler en çok kazananlar oldu. Ulaşılan bilgilere göre, 7 isim, binlerce kişinin sisteme para yatırmasını sağladı. Bu kişiler “milyonerler grubu” olarak anılıyor. Aylık kazançları 800 bin TL ile 1 milyon TL arasında değişiyor.

4 YIL ÖNCE MARKET ÇALIŞANIYDI

Mahmut B., Mehmet İ., Erhan K., Metin A., Abduldakir O., Ökkeş K. ve Nurullah K.’den oluşan ekibin, her biri 1 milyon lira değerinde olan lüks otomobillerle çektirdiği fotoğraflar soruşturma dosyasına girdi.

2 MİLYONLUK FERRARİ ALDI

Bundan 4 yıl öncesine kadar bir market zincirinde reyon görevlisi olan Mahmut B., geçen ay, üyelerin bulunduğu WhatsApp grubuna, 2 milyon lira değeri olan bir Ferrari California marka araç aldığını yazmıştı.

ŞİRKET CİNAYET VE İNTİHAR İLE GÜNDEME GELDİ

Öte yandan SAS Holding geçen ay, gün ortasında işlenen cinayet ve intihar ile bir kez daha gündeme geldi. Holding yöneticisi Sibel Koçan’ın arabasındaki 10 milyon lirayı almak isteyen silahlı kişiler Koçan’ı öldürdükten sonra çantadaki 3,5 milyon lira ile kaçtı. Cinayeti duyan Koçan’ın eski eşi Süleyman Aydın ise Ataşehir’de kaldığı binadan atlayarak yaşamına son verdi. Sibel Koçan’ı adım adım takip eden kişilerin, sisteme para yatıran bir ekip olduğu öğrenildi. Cinayet sonrası yürütülen soruşturmada 8 kişi tutuklanmıştı.

ÇOK SAYIDA MAĞDUR VAR

Holdinge para yatıran binlerce kişi mağdur olup ortada kalırken cinayetin işlendiği binaya dün gidenler “Cenaze nedeni ile kapalıyız” yazısı ile karşılaştı. Sisteme para yatıran kişilerin önemli bir bölümü İstanbul’da bulunurken, farklı illerde yaşayan çok sayıda kişi de var. Yatırımcılar, çeşitli illerde savcılıklara suç duyurularında bulunurken, İstanbul’da da kalabalık bir grubun hafta başında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunma hazırlığında olduğu öğrenildi.

Kaynak: Bölge Gündem, Hürriyet.