Marketlerde fiyatı 18 TL'ye kadar çıktı! Süt üretici fahiş fiyatlara isyan etti: İnsanlara acımadan 10 lira ve üzeri satıyorlar

Döviz kurunda yaşanan artış birçok ürünün fiyatının yükselmesine neden oldu. Özellikle süt ve süt ürünlerine zincir marketlerde yüzde 60-65 oranında zam yapılırken bu duruma süt üreticileri tepki gösteriyor.

İstanbul Çatalca'daki Örcünlü Mahallesi'nde 13 büyükbaş hayvanı bulunan süt üreticisi Recep Karataba marketlerde fiyatı 18 TL'ye kadar yükselen süt fiyatları hakkında konuştu.

"YEM FİYATI ARTTI AMA SÜT FİYATI DEĞİŞMEDİ"

Elde ettikleri sütün fiyatının yükselmemesi sebebiyle kazançlarında eski dönemlere göre azalma olduğunu belirten Karataban," Bir litre sütün fiyatı 3 lira ile 3.5 lira arasında değişiyor. Bazıları 3 liradan alıyor sütü bazıları ise 3.5 liraya alıyor. Yem fiyatı geçen sene 80 liraydı, şimdi 230 lira. Yem fiyatı üç misli arttı ama süt fiyatı değişmedi." dedi.

"ÇOK GARİP, 3 LİRADAN ALIYORLAR"

Marketlerde süt fiyatlarının ise 10 liranın üzerinde olmasını değerlendiren Karataban," Bu durum çok garip. 3 liradan alıyorlar. Bu durumu yetkililerin çözmesi gerekiyor." diye konuştu.

"TOPTANCI 3 LİRAYA TOPLUYOR, 10 LİRA VE ÜZERİNDE ACIMADAN SATIYORLAR"

Fiyatların artmasının bir sebebinin de ulaşım olduğunu belirten Karataban," Çünkü 3 ay önce mazot 6 liraydı şimdi 10 lira. Toptancı bu durumu da değerlendiriyor. Geçen sene de sütün litresi 3 liraydı. Toptancı 3 liraya topluyor artık değerlendirip 10 lira ve üzeri insanlara acımadan satıyorlar" ifadelerini kullandı.