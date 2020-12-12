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Marketteki küçük kıza istismarda bulunmuştu! O sapık yakalandı

Geçtiğimiz gün İstanbul Esenlerde bir markette küçük bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan A.Ö. isimli sapık, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucu kaçmaya çalışırken 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yakalandı.

Esenlerde bir kişi geçtiğimiz gün bir markette küçük bir kızı taciz ettiği o görüntülerin ardından yapılan incelemeler sonucunda kaçtığı sırada yakalandı. Emniyette ifadesi alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün bazı sosyal medya hesaplarında "zihinsel engelli bir kız çocuğuna markette cinsel taciz anları" şeklinde yapılan paylaşıma istinaden başlatılan soruşturma kapsamında, bir markette 11 yaşındaki çocuğa tacizde bulunduğu belirlenen A.Ö. kaçmaya çalışırken 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yakalandı. 

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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''ÇOK PİŞMANIM''

Şüpheli A.Ö'nün savcılık ifadesinde, "Söyleyecek bir şeyim yok. Nasıl ve neden yaptığımı bilmiyorum, çok pişmanım. Söyleyeceklerim bundan ibaret." dediği öğrenildi. 

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''BEN BİR ANLIK ŞEYTANA UYDUM''

Zanlının, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde verdiği ifadede ise, "Bana göstermiş olduğunuz görüntülerdeki kişi benim. Ben bir anlık şeytana uydum. Nasıl yaptım bilmiyorum. Çok pişmanım ve serbest bırakılmamı talep ederim." diye konuştuğu belirtildi. 

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü


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