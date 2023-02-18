Marko Lipovac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Lipovac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Lipovac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Lipovac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Lipovac 7 Şubat 2001 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Lipovac Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marko Lipovac, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Kustosija Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK Kustosija Zagreb takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Lipovac'nin NK Kustosija Zagreb ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marko Lipovac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Lipovac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Lipovac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Lipovac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında NK Sesvete U17

4 Ağu 2017 yılında NK Zagreb U17

1 Temmuz 2018 yılında NK Zagreb U19

9 Ağu 2019 yılında NK Sesvete U19

31 Temmuz 2020 yılında NK Trnje Zagreb

29 Temmuz 2022 yılında NK Kustosija

Marko Lipovac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Lipovac şuan NK Kustosija Zagreb takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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