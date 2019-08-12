Marmara Adası nerede? Marmara Adası nereye bağlı? Marmara Adası yangın son durum

Çıkan orman yangınıyla herkesin merak ettiği Marmara Adası internette araştırılmaya başlandı. Peki Marmara Adası nerede? Tüm merak edilenler haberimizde..

MARMARA ADASI NEREDE? NEREYE BAĞLI?

Marmara Adası, Marmara Denizi’nin güneybatısında bulunan Marmara Adaları’nın en büyüğü ve Balıkesir’e bağlı olan bir adadır. Gökçeada’dan sonra Türkiye’nin ikinci büyük adası olup İstanbul’a deniz otobüsüyle 2,5 saat, gemiyle 5 saat; Erdek’e ise gemiyle 1 saat 45 dakika uzaklıktadır.

MARMARA ADASI HAKKINDA BİLGİ

Marmara Adası Türkiye’nin en büyük ikinci adasıdır. 117.18 kilometrelik bir alana sahip olan Marmara adası küçük tepelikli alanlarla doludur. Gökçe Ada’dan sonra en büyük ada ünvanına sahip olan Marmara Adası’na İstanbul üzerinden her gün seferler düzenlenmektedir. Bitki örtüsü diğer adalar gibi zengindir ancak genellikle kızılçam vardır. Ada on beşinci yüzyılda Osmanlıların eline geçmiş ve özellikle Karadeniz bölgesindeki halk göç etmiştir. Adanın kuzey kesiminin yüzde doksan beş mermerle kaplı olması nedeniyle adanın geçim kaynağı mermerciliktir. Marmara Adasında bulunan yerli halk ayrıca şarapcılık, zeytincilik ve balıkçılıkta yapmaktadırlar.

Marmara Adası’nda yaz sezonunda altın sarısı kum bulunan plajlar ve masmavi bir deniz ile keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Şehrin stresinden, yoğun iş temposundan, trafikten sıkılanlar için harika bir yer olan Ada, Lokantaları ve Çay Bahçeleriyle gözde tatil mekanları arasında yer alıyor. Bu yaz tatilinizde Marmara Adasında olmak istiyorsanız vereceğimiz otel telefonlarından rezervasyon yaptırabilirsiniz. Adada bulunan oteller her bütçeye hitap etmektedir. Marmara Adasında bulunan Kole Plajı, Manastı Plajı, Şifalı Su Plajı, Çınarlı Plajı gibi birçok plaj bulunmaktadır. Adada yapılabilecek aktiviteler; yürüyüş, dağcılık, dağ bisikleti, dalış, kano, avcılık, olta balıkçılığı, yelken, gibi pek çok sosyal aktiviteye imkan tanımaktadır.

Marmara adası Dünya’da ada niteliğinde rutubeti olmayan iki adadan biridir. Rutubet olmamasının nedeni adada çıkan mermerin rutubeti emmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Oksijeni bol ve havası temiz olan Marmara adası sizleri bekliyor.

MARMARA ADASI YANGIN SON DURUM NE?

Marmara Adası'nda çıkan yangın herkesi korkuturken kontrol altına alındığı haberi herkesi sevindirmişti. Fakat alevler yeniden canlandı.

Alınan bilgiye göre, Mestanağa mevkisinde gündüz saatlerinde çıkan ve akşam üzeri kontrol altına alınan yangının ardından bu bölgeye yakın Çınarlı Mahallesi'nde yeniden bir yangın başladı.

ÇOK SAYIDA HAYVAN TELEF OLMUŞTU

Bunun üzerine ekipler, Mestanağa mevkisinden Çınarlı Mahallesi'ne geçti.

Yerleşim yerlerine yakın olduğu bildirilen yangın, çok sayıda ekip ve çevredeki vatandaşların da yardımlarıyla söndürülmeye çalışılıyor.

Marmara Adası Mestanağa mevkisinde çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramış, 2 ev ve jandarma lojmanları zarar görmüştü.

Yaklaşık 60 evin de tahliye edildiği yangında 4 itfaiye eri ve bazı vatandaşlar dumandan etkilenmiş, çok sayıda hayvan telef olmuştu.

CNN TÜRK canlı yayınına katılan Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Alevler yerleşim yerlerine ulaştı. İki ev yandı. Helikopter müdahalesine ihtiyaç var." açıklamalarında bulundu.

SÖNDÜRME ÇALIŞAMALRI DEVAM EDİYOR

Aksoy, yaklaşık 1 saat sonra yaptığı açıklamada "Çok şükür yangının yüzde 90'ı kontrol altına alındı. Can kaybımız yok. İtfaiye soğutma çalışması yapıyor. 4 itfaiye personelimiz bu dumandan etkilendi, çok şükür bir sorunumuz yok. Belediyeye ait bir itfaiye aracımız yandı. Gelen mala gelsin. Böyle bir yangını çok şükür atlatmış olduğumuzu söyleyebiliriz. Biz de psikolojik olarak rahatlamış olduk." dedi.

Ancak gece saatlerinde alevler yeniden güçlendi.

Havanın kararması nedeniyle helikopterle müdahale yapılamıyor.

Karadan söndürme çalışmaları devam ediyor...