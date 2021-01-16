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  3. Marmara bölgesinde kar sevinci! Tekirdağ'da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Marmara bölgesinde kar sevinci! Tekirdağ'da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ'ın Saray ilçesinde etkisini artıran kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntüler oluştu.

Marmara bölgesinde kar sevinci! Tekirdağ'da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ'da beklenen kar yağışı etkisini gösterdi. Tekirdağ'ın Saray İlçesinde de etkisini gösteren kar yağışı sonrası karın kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar, ilçe merkezinde de etkili olurken, ilçenin yakınlarında bulunan Güngörmez Ormanında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Marmara bölgesinde kar sevinci! Tekirdağ'da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Kar yağışı yolda bulunan sürücülere de zor anlar yaşattı. Kar yağışına karşılık kar küreme araçları yollarda çalışma gerçekleştirdi. Kentte kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor.

Marmara bölgesinde kar sevinci! Tekirdağ'da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

MALKARA VE ŞARKÖY'DE KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTTIRDI

Malkara ve Şarköy ilçelerinde kar yağışı akşam saatlerinde etkisini yoğunlaştırdı. Kar yağışının etkili olduğu Süleymanpaşa - Malkara yoluna karayolları ekipleri sevk edildi. Karla kaplanan Malkara - Şarköy yolunda da kar yağışının etkili olduğu bildirildi. Malkara ilçe merkezinde ise hissedilen hava sıcaklığı sıfırın altında -3 derece civarında seyrediyor. Kar yağışının sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Marmara bölgesinde kar sevinci! Tekirdağ'da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Öte yandan kar yağışı vatandaşları mutlu etti. Gölcük Mahallesi sakini Deniz Karademir kar yağışının sevindirici olduğunu ifade ederek, yola çıkan sürücülerin dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

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