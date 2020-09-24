Marmara denizi 3.6 şiddetinde deprem! 24 Eylül Marmara Denizi'nde deprem mi oldu?

Marmara Denizi'nde bir deprem daha!
AFAD'ın verilerine göre saat 21.06'da Marmara denizi'nde 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise Marmara Denizi (Silivri açıklarında) gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.7 olarak belirtildi.
AFAD'ın verilerine göre saat 21.06'da Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 17.77 km derinliğinde gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise Marmara Denizi (Silivri açıklarında) gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.7 olarak belirtildi.
Kandilli Rasathanesi'nin açıklamasında depremin 14.4 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.
Bugün saat 16:38'da Marmaraereğlisi'nde İstanbul'da şiddetli şekilde hissedilen 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.
AFAD'ın paylaşımı:
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 24, 2020
Büyüklük : 3.6 (Mw)
Yer : Marmara Denizi, 22.73 km. Marmaraereglisi (Tekirdag)
Tarih-Saat : 24.09.2020, 21:06:40 TSİ
Enlem : 40.8080 N
Boylam : 28.1351 E
Derinlik : 17.77 km
Detay : https://t.co/Ef0TpkSbyn@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 24, 2020
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) https://t.co/hgY7YOLUIh
24.09.2020, 21:06:40 TSİ
Büyüklük: 3.7
Derinlik: 14.4 km#Kandilli
SON DEPREMLER NELER?
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.