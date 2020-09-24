Marmara denizi 3.6 şiddetinde deprem! 24 Eylül Marmara Denizi'nde deprem mi oldu?

AFAD'ın verilerine göre saat 21.06'da Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 17.77 km derinliğinde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise Marmara Denizi (Silivri açıklarında) gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.7 olarak belirtildi.

Kandilli Rasathanesi'nin açıklamasında depremin 14.4 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Bugün saat 16:38'da Marmaraereğlisi'nde İstanbul'da şiddetli şekilde hissedilen 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

AFAD'ın paylaşımı:

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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