Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Köse, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde söylediği sözlerle gündem olmuştu. Köse'nin görevinden alınmasının ardından vatandaşlar tarafından arama motorlarında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanı Ali Köse kimdir? Kaç yaşında? | Ali Köse neden görevden alındı? soruları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANI ALİ KÖSE KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

10 Ocak 1963 yılında dünyaya gelen 57 yaşındaki Ali Köse, 1981’de Antalya İmam-Hatip Lisesi’nden, 1985’te Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans (1988), Londra Üniversitesi King’s College’de doktora (1994) eğitimini tamamladı.

1998’de doçent, 2004’de profesör oldu. Halen Din Psikolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Din Psikolojisi ve Din Sosyolojisi alanlarında araştırmaları bulunan Köse’nin eserleri şunlardır: Conversion to Islam, Neden İslam’ı Seçiyorlar, Freud ve Din, Deprem ve Din, Milenyum Tarikatları, Sekülerizm Sorgulanıyor, Laik Ama Kutsal, Avrupa Birliği Ülkelerinde Din Devlet İlişkisi, Avrupa ve İslam, Üç Yusuf Bir İslam, Türbeler: Popüler Dindarlığın Durakları, Enteller Aleykümselam Der mi, Din Psikolojisi, Kutsalın Dönüşü.

ALİ KÖSE NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Köse, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde özel yayın gerçekleştiren TRT'de konuk olduğu programda, FETÖ benzeri yapılanmalara ilişkin çarpıcı bir açıklama yapmıştı.

Prof. Dr. Ali Köse, "Benim bu konudaki kanaatim 15 Temmuz'dan gerekli dersin alınmadığı ve yeterli önlemlere gidilmediği şeklindedir. Bir FETÖ gitti, bin FETÖ geliyor. Bu uyarıyı yapmak benim vazifem" demişti.