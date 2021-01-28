Marmara Üniversitesi'nde bir skandal daha: Sınav sorusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar!

Skandallarla adından sıkça söz ettiren Marmara Üniversitesi bu kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sınav sorularıyla gündeme oturdu. İngilizce ağırlıklı Ekonomiye Giriş dersinin sınav sorularında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedef alındığı belirlendi.

Introduction to Economics dersinin hocası tarafından yapılan çevrimiçi final sınavında öğrencilere, siyasi propaganda içerikli sorular sorulurken cevap şıklarında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef alındığı belirlendi. Öğretim görevlisinin siyasi içerikli final soruları, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra tepki çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edildiği anlaşılan soruların cevap şıklarında, "Tayyip'e sor" ve "Tayyip her zaman kazanır" gibi saygısız ifadeler kullanıldı.

CEVAP ŞIKLARIYLA CUMHURBAŞKANI HEDEF ALINDI

İngilizce ağırlıklı Ekonomiye Giriş dersinin finalinde olduğu anlaşılan sorularından birinde,

"Ayakkabı almak istiyorsun ancak çok pahalı. Ne anlama gelir?" sorusunun cevap şıklarından birinde, "Tayyip'e sor" ifadesi yer aldı.

Bir diğer soruda ise "Küçük bir ticaret kasabasında herkes fındık yetiştiriyor. Kimin refahı serbest ticaret ile yükselir?" sorusunun şıklarının birinde de "Tayyip her zaman kazanır" ifadesinin yer aldığı görüldü.