Marmara Üniversitesi'nde korkutan yangın!
Son dakika! Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nün bahçesinde bulunan kafeteryada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünün içerisinde bulunan bir kafeteryada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken kafeteryada maddi hasar meydana geldi.
YANGINDA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI
Olay, saat 20.30 sıralarında, Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü içerisinde bulunan bir kafeteryada meydana geldi. Kafeteryanın mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredeki öğrenciler ve vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, kafeteryanın mutfak kısmı kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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