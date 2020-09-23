Marmara Üniversitesi'nde skandal olay! Sınav sonuçları bir gün arayla değiştirildi

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi özel yetenekle giriş sınavına giren öğrenciler hayal kırıklığına uğradı.

Yetenek sınavının ilk aşamasının sonuçları cumartesi akşamı açıklandı. İnternet üzerinden sonuçlara bakan öğrenciler mülakata girmeye hak kazandıklarını öğrendi. Ancak bir gün sonra yeniden üniversitenin sitesine girenler büyük şokla karşılaştı.

SONUÇLAR 1 GÜN ARAYLA DEĞİŞTİRİLDİ

Hürriyet'ten Ece Çelik'in haberine göre, sitede cumartesi günü başarılı olarak açıklanan öğrencilerin bir bölümü ertesi gün sınavı kazanamadıklarını öğrendi. Marmara Üniversitesi olayın teknik bir hata olduğuna dair açıklama yaparak özür diledi. Öğrenci ve veliler ise sosyal medyadan tepki gösterdi.

VELİLER TEPKİLİ

Olayın mağdurlarından Güneş Şengün’ün babası Barış Şengün, “Marmara Üniversitesi resim, moda tasarımı, seramik gibi bölümlere almak için iki aşamalı sınav sistemi uyguluyor. İlk sınavın sonucuna göre öğrencinin hangi bölümlerde sözlü mülakata girebileceği belli oluyor. Kızımın profile karşısında 100 puan yazıyordu ve başarılı oldu ibaresi vardı. Ben de anı olsun diye ekran görüntüsü almıştım. Ertesi gün ‘ilan edilmedi’ ibaresini gördük. Teknik bir hata oldu diyorlar ancak inanmıyorum. Kızım günlerdir ağlıyor. Çocukların psikolojisiyle oynuyorlar. Rektörlüğe şikâyet dilekçesi verdim” dedi.

''ŞÜPHELİ BİR DURUM''

Aynı durumu yaşayan İrem Özdemir’in babası Kadir Özdemir olayı şüpheli bulduklarını söyleyerek “Kızım açıklanan listeye göre mülakata girmeye hak kazanmıştı. Sonra listenin kaldırıldığını ve yeni bir listenin oluşturulduğunu görüyorlar. İkinci listede kızımın resim bölümünün mülakatına girmeye hak kazanmadığını sadece geleneksel el sanatlarının mülakatına girebileceğini gördük. Sistemsel hata diyorlar ancak ben bu durumu çok şüpheli buluyorum” diye konuştu.