Marmara'da umut veren gelişme! Bakan Kurum açıkladı "Temizlenecek miktarda müsilaj kalmadı"

Aylardır Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj sorunu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar umut verici sonuçlar elde edildi. Denizlerimizde temizlik çalışmaları bakanlık ve belediyelerin işbirliğinde sürerken, deniz yüzeyinde gözle görülür derecede bir azalma yaşandı.

"TOPLANACAK MİKTARDA OLMADIĞI İÇİN TEMİZLİK YAPILMADI"

Deniz canlılarını tehdit etmesinin yanı sıra deniz taşıtlarının da motorlarını tıkayarak bozulmasına neden olan ve hayatı olumsuz etkileyen müsilaj sorunu hakkında düzenli olarak bilgiler paylaşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, umut veren ifadeler kullandı. Bakan Kurum açıklamasında Marmara Denizi'nde toplanacak miktarda müsilaj olmadığı için dün de temizleme çalışması yapılmadığını bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğinde ikinci ayın ilk gününün geride bırakıldığını ifade etti.

"MÜSİLAJ SİYASET ÜSTÜ BİR KONU"

Marmara Denizi'nde dün de toplanacak miktarda müsilaj olmadığı için temizleme çalışması yapılmadığını belirten Kurum, müsilaj temizliğinin siyaset üstü bir konu olduğunu ve çalışmaları bilim insanlarının görüşleri doğrultusunda sürdürdüklerini vurguladı.

Müsilaj olmadığı günlerde çalışma yapılmadığına, müsilajın görülmesi halinde çalışmalara aynı kararlılık ve azimle devam edeceklerine dikkati çeken Bakan Kurum, şunları kaydetti: "Denetimlerimizin 31. gününde toplam 9 bin 770 denetimi tamamladık. Mevzuata uymayan 162 işletmeye 20 milyon 464 bin lira idari para cezası uyguladık. 2 bin 448 atık su numunesini çevre laboratuvarlarımızda inceledik. Marmara'mız her gün daha temiz."

KAYNAK: Anadolu Ajansı