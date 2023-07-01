Marmaray Durakları 2023-İşte Marmaray Durakları ve Sefer Saatleri

16 milyon insanın yaşadığı İstanbul, Türkiye’nin hatta dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri olma niteliğinde bir şehirdir. Yoğun ve hızlı hayatın merkezi halinde olan bu şehirde herhangi bir yerden başka bir yere gitmek için pek çok ulaşım seçeneği bulunmaktadır. Bulunan ulaşım ağlarından en çok ve en sık kullanılanlardan biri Marmaray hattıdır. Peki Marmaray hattı kaç durak bulundurmaktadır? Marmaray saat kaça kadar hizmet vermektedir? İşte Marmaray durakları ve sefer saatleri hakkında merak edilen tüm sorular…

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Marmaray Durakları-2023



Yüzyılın projesi olarak hayata geçirilmiş Marmaray’ın ilk etabı 2013 senesinde başlamıştır. Seferleri 15 dakikada bir ring olarak yapılan Marmaray hattı eski banliyö hattının üzerine kurulmuştur. İstanbul’daki trafik sorununu ortadan kaldırmayı amaçlayan ve İstanbulluların ilk tercihlerinden biri olan Marmaray, Halkalı ve Gebze arasında birçok İstanbulluyu taşımayı planlayarak hayata geçirilmiştir. Marmaray; Anadolu yakasında 28 tane durak, Avrupa yakasında 15 tane durak olmak üzere toplamda 43 duraktan oluşmaktadır. Marmaray ile Halkalı’dan başlayarak sırasıyla Mustafa Kemal, Küçükçekmece, Florya, Florya Akvaryum, Yeşilköy arada Üsküdar, Ayrılık Çeşmesi, Söğütlüçeşme, Feneryolu, Göztepe, Erenköy gibi duraklardan da geçerek Tuzla, Çayırova, Fatih, Osmangazi, Darıca en son da Gebze durağına kadar kesintisiz bir yolculuk yapılabilmektedir. Ayrıca Marmaray’ın tramvay, vapur, metro gibi bazı ulaşım ağlarıyla farklı noktalarda bağlantıları bulunmaktadır. İlk trenin sefer saati 6:00’da başlamaktadır, son trenin ise sefer saati 22:15’tedir. Toplamda 43 durak bulunduran 76,6 kilometre uzunluktan oluşan Marmaray’ın ilk ve son durakları arasındaki en uzun mesafe 115 dakika yani 1 saat 55 dakika sürmektedir. Marmaray’la gün içerisinde Halkalı-Gebze-Halkalı arası 10 vagonlu setlerle olmak üzere 149 sefer, Ataköy-Pendik-Ataköy arası yine 10 vagonlu setlerle olmak üzere 138 sefer gerçekleşmektedir.

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Halkalı İstasyonu

Halkalı YKB Gösteri Merkezi, Atakent Mahallesi, Kanuni Hastanesi, Mehmet Akif Ersoy Kalp Hastanesi ve TEMA İstanbul gibi konumlara gitmek için kullanılan Marmaray durağıdır.

Mustafa Kemal İstasyonu

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yer alan duraktır. Küçükçekmece Gölü sahiline gitmek için kullanılan Marmaray durağıdır.

Küçükçekmece İstasyonu

Marmaray'ın en kalabalık istasyonlarının başında gelen Küçükçekmece'den metrobüs bağlantısı bulunur. Bunun yanı sıra Küçükçekmece Gölüne ya da sınır ilçeleri olan Avcılar, Florya gibi lokasyonlara gitmek için kullanılır.

Florya İstasyonu

Florya İstasyonu, Florya sahiline, Galatasaray Metin Oktay Tesislerine, Atatürk Havalimanı'na ve civarda bulunan ünlü restoranlara gitmek için kullanılır. (Şazeli, Uludağ, Hatay Hak Evrensel Sofrası)

Florya Akvaryum İstasyonu

Marmaray durakları listesi içerisinde en çok kullanılan istasyonlarından olan Florya Akvaryum'da, Aqua Florya AVM, İstanbul Akvaryum ve İBB Sosyal Tesislerine ulaşım sağlanır.

Yeşilköy İstasyonu

Yeşilköy Marmaray İstasyonu'nu denize girmek için kullanılır. Bunun yanı sıra sahildeki balıkçı restoranları ve semt içerisindeki eğlence mekanlarına ulaşılır.

Yeşilyurt İstasyonu

Bakırköy Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Yeşilyurt, Hava Harp Okulu, Hava Kuvvetleri Müzesi, Yeşilyurt Spor Kulübü ve sahilindeki köklü otelleri bulundurur.

Ataköy İstasyonu

A Plus AVM, Ataköy Millet Bahçesi, Ataköy Sahil ve Ataköy Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'na gitmek için Ataköy Marmaray durağı kullanılır.

Bakırköy İstasyonu

Bakırköy Marmaray Durağı birçok AVM, devlet kurumu ve yaşam alanının buluştuğu noktada yer alır. Capacity AVM, Galleria, Carousel, Bakırköy Belediyesi, Bakırköy Meydanı ve trafiğe kapalı cadde gibi noktalara erişilir.

Yenimahalle İstasyonu

Yenimahalle Marmaray İstasyonu ile Bakırköy Marmaray İstasyonu arasındaki mesafe oldukça kısadır. Bu anlamda Florya ve Florya Akvaryum istasyonları ile en kısa sürede geçilen istasyonlardandır. Bu sebeple Bakırköy'de yararlanabileceğiniz tüm imkanlardan Yenimahalle durağında da faydalanmanız mümkündür. Bakırköy'den tek farkı Veliefendi Hipodromu gitmek için daha elverişli oluşudur.

Zeytinburnu İstasyonu

Zeytinburnu Marmaray Durağı ile Abdi İpekçi Tesislerine, Zeytinburnu sahiline ve dericilerin bulunduğu sanayi bölgesine gitmek mümkündür. Ayrıca Zeytinburnu Marmaray durağı kullanılarak çeşitli medya kuruluşlarına da gidebilme olanağı vardır.

Kazlıçeşme İstasyonu

Kazlıçeşme Marmaray Durağı, Zeytinburnu ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Yenikapı'dan önceki duraktır. İstanbul-Sirkeci-Pythio demiryolu bağlantısında bulunan Kazlıçeşme istasyonu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nca modernize edilerek Marmaray ile entegre edilmiştir. Halkalı Sirkeci banliyö hattında da hizmet veren Kazlıçeşme İstasyonu, 1955 senesinden günümüze kullanılmaktadır.

Yenikapı İstasyonu

Marmaray ile metronun bağlantı noktası duraklarından bir tanesidir. Ayrıca İDO ile Bursa'ya Yenikapı üzerinden geçiş sağlanır. Marmaray'ın yer altına girişi Yenikapı'dan itibaren başlar.

Sirkeci İstasyonu

Marmaray'ın en derin duraklarının başında gelmektedir. Sirkeci İstasyonu'nda inerek Sultanahmet, Cağaloğlu gibi konumlara ulaşabilir, Eminönü'nden Karaköy ve Taksim'e geçiş yapılabilir.

Üsküdar İstasyonu

Marmaray durakları içerisinde Anadolu Yakası'nın ilk istasyonu olan Üsküdar, İstanbul'un en güzide semtlerinin başında olmasının yanı sıra birçok merkezi noktaya da geçiş yapabileceğiniz konumdur. Üsküdar'da Salacak Sahili'ne, korulara, camii ve müze gibi birçok tarihi yere gidebilirsiniz. Ayrıca Kadıköy'e çeşitli İETT otobüsleriyle geçiş yapabilir, Altunizade metrobüs durağı ile Avrupa Yakası'na geçebilirsiniz.

Ayrılık Çeşmesi İstasyonu

Ayrılık Çeşmesi Marmaray İstasyonu ya da eski ismiyle İbrahimağa Tren İstasyonu. Anadolu Yakası'nda, Üsküdar Marmaray durağının ardından gelir. Kadıköy ilçesi Acıbadem Mahallesi'nde bulunan TCDD'ye ait hemzemin tren durağıdır.

Söğütlüçeşme İstasyonu

Söğütlüçeşme Marmaray İstasyonu, metrobüs durağı ile karıştırılmamalıdır. Marmaray projesi çerçevesinde 2019 senesinde yeniden hizmete alınan Söğütlüçeşme Marmaray durağı, Kadıköy Zühtüpaşa'da yer alır. Kadıköy çarşı, boğa, Şükrü Saraçoğlu gibi bilinen yerlere gitmek için kullanıldığı gibi metrobüs ile aktarma durağı nedeniyle de kullanılır.

Feneryolu İstasyonu

Kadıköy ilçesinde bulunan duraklardan birisi olan Feneryolu, Söğütlüçeşme'den sonra Göztepe'den önce gelmektedir. Marmaray'ın en az kullanılan duraklarının başında gelmektedir.

Göztepe İstasyonu

İstanbul'un en eski tren istasyonlarından olan Göztepe Marmaray Durağı, yeniden inşa edilme sürecinin ardından 2019 senesinde hizmete tekrardan başlamıştır. Kadıköy ilçesine bağlı bulunan Göztepe durağı, Feneryolu ile Erenköy Marmaray duraklarının arasında kalır.

Erenköy İstasyonu

Erenköy Marmaray durağı da Kadıköy ilçesinde yer almaktadır. İstanbul-Haydarpaşa-Ankara demiryolu kapsamında 1872 senesinde hizmete başlamış olup, Marmaray projesi çerçevesinde 2019 yılında modern haliyle hizmetlerine devam etmektedir.

Suadiye İstasyonu

Kadıköy ilçesine bağlı bir başka Marmaray durağı olan Suadiye, Marmaray projesinin yeniden aktif bir şekilde çalışmasıyla birlikte 2019 yılında hizmet vermeye başlamıştır. Erenköy ve Bostancı duraklarının ortasında yer alır.

Bostancı İstasyonu

Kadıköy ilçesine bağlı son Marmaray durağı Bostancı'dır. Yoğun olarak kullanılan bu durağa çeşitli İETT araçlarıyla ulaşmak mümkündür. Ayrıca Bostancı, İstanbul'un en güzide semtlerinden birisidir. Bu sebeple sirkülasyon oldukça fazladır.

Küçükyalı İstasyonu

Maltepe ilçe sınırları içerisinde yer alan Küçükyalı Marmaray İstasyonu, Bostancı ile İdealtepe Marmaray durakları arasında yer alır. Nispeten diğer istasyonlara göre daha tenha bir duraktır.

İdealtepe İstasyonu

Maltepe sınırları içerisinde bulunan bir başka Marmaray durağıdır. İdealtepe'den farklı bir raylı ulaşım aracına aktarma yapılmaz. İETT otobüsleriyle ulaşmak mümkündür. Küçükyalı ile Süreyya Plajı İstasyonları arasında kalır.

Süreyya Plajı İstasyonu

Anadolu Yakası'nda Maltepe İlçesi'nde bulunan bir başka istasyon da Süreyya Plajı durağıdır. Durak, İdealtepe ve Maltepe Marmaray durakları arasında yer alır. 1969 ile 2013 seneleri içerisinde Asya Yakası'nın tren hattı olan Haydarpaşa Gebze arasında hizmet vermiştir. 2013 yılından sonra ise Marmaray'a dahil olmuştur.

Maltepe İstasyonu

Hemzemin tren istasyonlarından Maltepe Marmaray İstasyonu, tıpkı Süreyya Plajı durağı gibi B2 Haydarpaşa Gebze banliyö hattında hizmet verdikten sonra Marmaray'a bağlanmıştır. 2013 senesinden beri Halkalı Gebze Marmaray durağında faaliyet göstermektedir. Yüksek Hızlı Trenler için bir platform yer alsa da bir süredir kullanım dışıdır.

Cevizli İstasyonu

Kartal Sabiha Gökçen Anadolu Lisesi'ne gitmek için kullanılır. Kartal sınırları içerisinde yer alan Cevizli Marmaray İstasyonu, Maltepe Marmaray durağı ile Atalar Marmaray durağı arasındadır. Marmaray durakları içerisinde nispeten en az kullanılan istasyonlarının başında gelir.

Atalar İstasyonu

Kartal ilçesi sınırları içerisinde bulunan bir diğer istasyon olan Atalar Marmaray Durağı, Üsküdar Caddesi üzerinde bulunur. Önceki istasyon Cevizli, sonraki durak ise Başak Marmaray durağıdır.

Başak İstasyonu

Başak Marmaray durağı, İstanbul'un Asya Yakası'nda, Kartal ilçesinin Petrol-İş Mahallesi ile Kordonboyu Mahallesi arasında bulunan TCDD'ye ait hemzemin tren istasyonudur. İstanbul-Haydarpaşa-Ankara demiryolu üzerinde yer alan istasyon, Marmaray projesi çerçevesinde inşa edilerek 12 Mart 2019'da faaliyete yeniden başlamıştır.

Kartal İstasyonu

Kartal Marmaray İstasyonu, İstanbul'un Asya tarafında, Kartal semtinin Yukarımahalle Mahallesi, Çavuşoğlu Mahallesi ve Kordonboyu Mahallesi arasında bulunan TCDD'ye ait viyadük üzerindeki tren istasyonudur.

Yunus İstasyonu

Pendik İstasyonu

Kaynarca İstasyonu

Tersane İstasyonu

Güzelyalı İstasyonu

Aydıntepe İstasyonu

İçmeler İstasyonu

Tuzla İstasyonu

Çayırova İstasyonu

Fatih İstasyonu

Osmangazi İstasyonu

Darıca İstasyonu

Gebze İstasyonu