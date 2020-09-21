Lübnan Cumhurbaşkanı: Hükümet kurulmazsa cehenneme giderizNilüfer’de su kesintisi | Sular ne zaman gelecek?Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? 22 Eylül çeyrek altını kim aldı?Niğde Valisi Yılmaz'dan deprem açıklaması: 143 evde hasar tespit edildiŞiddet ve işkence gören çocuklara Şanlıurfa Belediyesi sahip çıktıTunceli'deki cesedi bulunan ağabey toprağa verildi, kardeşi için arama çalışmaları sürüyorMarmaray seferleri durdu mu? Marmaray neden çalışmıyor?Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı!Sivas’ta kırtasiye yardımı başladı: 2 bin 160 öğrenciye ulaşacakGerilim hattı kabloları yandı! Marmaray seferleri durduruldu
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Marmaray seferleri durdu mu? Marmaray neden çalışmıyor?

Marmaray seferleri durdu mu? Marmaray neden çalışmıyor?

Marmaray'ın Yenikapı ve Kazlıçeşme durakları arasındaki yüksek gerilim hattının kabloları yandı. Bu kapsamda seferler durduruldu. Son durum nedeniyle Marmaray seferleri durdu mu? Marmaray neden çalışmıyor? sorularının cevapları araştırılıyor. İşte detaylar...

Marmaray seferleri durdu mu? Marmaray neden çalışmıyor?

Milyonlarca vatandaşın kullandığı Marmaray seferlerinde sorun yaşanıyor. Son durum hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler de Marmaray seferleri durdu mu? Marmaray neden çalışmıyor? sorularının cevapları merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

MARMARAY SEFERLERİ DURDU MU? MARMARAY NEDEN ÇALIŞMIYOR?

Marmaray'ın Yenikapı ve Kazlıçeşme durakları arasındaki yüksek gerilim hattının kablolarının yanması nedeniyle seferler çift yönlü olarak durduruldu. 

Ekipler arızanın giderilmesi için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasının ardından arızanın giderilmesiyle seferler normale döndü.

TRENLER YOLDA KALDI 

Yüksek gerilim hattında meydana gelen patlama sonrasında ise sefer yapan trenler yolda kaldı. Trenlerin içindeki yolcular, yaklaşık 30 dakika bekledikten sonra tahliye edilmeye başlandı. Yenikapı'da inen yolcular, Sirkeci'ye kadar yürüyerek raylardan çıktı.

MARMARAY ÜCRET TARİFESİ

Marmaray seferleri durdu mu? Marmaray neden çalışmıyor?

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT