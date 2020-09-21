Milyonlarca vatandaşın kullandığı Marmaray seferlerinde sorun yaşanıyor. Son durum hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler de Marmaray seferleri durdu mu? Marmaray neden çalışmıyor? sorularının cevapları merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

MARMARAY SEFERLERİ DURDU MU? MARMARAY NEDEN ÇALIŞMIYOR?

Marmaray'ın Yenikapı ve Kazlıçeşme durakları arasındaki yüksek gerilim hattının kablolarının yanması nedeniyle seferler çift yönlü olarak durduruldu.

Ekipler arızanın giderilmesi için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasının ardından arızanın giderilmesiyle seferler normale döndü.

TRENLER YOLDA KALDI

Yüksek gerilim hattında meydana gelen patlama sonrasında ise sefer yapan trenler yolda kaldı. Trenlerin içindeki yolcular, yaklaşık 30 dakika bekledikten sonra tahliye edilmeye başlandı. Yenikapı'da inen yolcular, Sirkeci'ye kadar yürüyerek raylardan çıktı.

MARMARAY ÜCRET TARİFESİ