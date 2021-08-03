İstanbul'da her gün milyonlarca kişinin ulaşımını sağlayan Marmaray'da ulaşım zammından nasibini aldı. İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu taşıma ücretlerine yüzde 36 zam yapılmasına karar verildi. Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olan Marmaray'ın ücretlerine gelen zam vatandaşların tepkisini çekti. Bunun üzerine Asya ve Avrupa arasında milyonlarca kişinin ulaşımını sağlayan Marmaray ücretleri de değişti. Marmaray zam geldi mi ? Zammı kim yaptı? Marmaray geçiş ücreti ne kadar oldu, kaç TL? İşte yeni ücret tarifesi 2022...

MARMARAY ZAM GELDİ Mİ ? MARMARAY GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

İstanbul'da Marmaray ücretlerine yüzde 36 oranında zam yapıldı. Bu kapsamda 8.91 TL olan Marmaray ücreti 12.12 TL'ye yükseldi. En az taşıma ücreti de 5.48 TL oldu.

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(TEACHER / ELDERLY) ABONMAN

(MONTLY) ELEKTRONİK

BİLET

(ELECTRONIC TICKET) MARMARAY

BİLET

(MARMARAY

TICKET) EN AZ TAŞIMA ÜCRETİ

( MIN. FARE ) ₺5,48 ₺2,67 ₺3,92 1 KONTÖR

/ CREDIT ₺23,00 ₺23,00 TAM PARKUR ÜCRETİ

(FULL FARE ) ₺12,12 ₺5,48 ₺8,45 4 KONTÖR

/ CREDIT ₺23,00 ₺23,00 *

MARMARAY ZAMMI KİM YAPTI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Marmaray'a yapılan yüzde 36'lık zammı İstanbul Büyükşehir Belediyesi yürürlüğe koydu.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"01.01.2022 tarihi itibariyle Marmaray hattında uygulanmaya başlayan zamlı tarife, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurumumuzun tüm itirazlarına rağmen hukuksuz bir şekilde yürürlüğe konulmuştur. 2 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul'daki tüm Toplu Ulaşım hatlarına % 15 zam yapılmışken İstanbul Büyükşehir Belediyesi 5 ay sonra UKOME Kuruluna tekrar zam yapma teklifi getirmiştir. 16.12.2021 tarihinde UKOME gündemine İBB tarafından getirilen % 36'lık zam teklifi UKOME Kurulunca yüksek bulunarak reddedilmiştir. 24.12.2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İETT, Metrobüs, Metro dahil tüm Toplu Ulaşım hatlarına 0436'1[k zam teklifi tekrar gündeme getirilmiş ve TCDD temsilcilerimiz ile birlikte UKOME Kurulu üyelerinin çoğunluğu ile zam teklifi yüksek bulunarak %20,28 zam yapılması yönünde yazılı şerh konulmuştur. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi, UKOME Kurulunun çoğunluk itiraz şerhine ve kurumumuzca Başkan onaylı UKOME kararının tarafımıza iletilmeden uygulama yapılamayacağının IBB yetkililerine yazılı ve sözlü olarak bildirilmesine rağmen hukuki dayanağı olmayan %36 oranındaki zamlı tarifeyi yürürlüğe koymuştur. UKOME kararlarının yürürlüğe girmesi için, UKOME üyesi kurumların üyelerinin imza sürecinin tamamlanması ve kararın Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise henüz imza süreci tamamlanmamış ve Başkan tarafından onaylanmamış tarifeyi UKOME Üyesi kuruluşlara göndermeden, hukuksuz şekilde uygulamaya başlamıştır.

Yapılan zammın imza süreci tamamlanmadan ve Başkan onaylı kararı kurumumuza iletilmeden Teşekkülümüz tarafından işletilen Marmaray hattına yüklenmemesi için Belediye yetkilileriyle defalarca görüşülmüş olmasına ve yazılı itiraz ve ikazlarımıza rağmen zamlı tarife, Belediye Şirketi Belbim AŞ tarafından Marmaray turnikelerine yüklenmiştir.

UKOME Kurulu tarafından onaylanmamış ve imza süreci tamamlanmamış %36'lık bu zammın Teşekkülümüz tarafından işletilen Marmaray hattında yürürlüğe konulmasından sorumlu olmadığımızı ve en kısa sürede hukuki süreci başlatacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Marmaray'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda şunlar kaydedildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME'de ulaşıma (İETT, Metro, Marmaray) %36 zam istedi

Üyeler UKOME'de İBB’nin bu zam teklifine karşı çıkarak şerhlerini yazarak %20,28 olarak kararı imzaladı.

İBB buna rağmen hukuksuzca %36 zammı İETT ve Metrolar dahil bütün sisteme girdi.

Turnikeler ve İstanbul kart İBB’ye aittir ve İBB’nin BELBİM sistemine bağlıdır

UKOME üyelerinin imzalamadığı bir karar da uygulanamaz.

Hukuk tanımayan İBB yönetiminin bu kararı için hukuki süreç başlatılacaktır."

MARMARAY ÜCRET TARİFESİ 2022

Marmaray'a gelen zammın ardından duraklar arasındaki ücret tarifesi de değişti. Buna göre 2022 Marmaray ücret tarifesi şöyle olacak:

1 -7 istasyon arası: 5,48 TL (tam bilet ) Öğrenci: 2,67 TL Öğretmen/ Yaşlı: 3,92 TL

8-14 istasyon arası: 7,04 TL (tam bilet ) Öğrenci: 3,29 TL Öğretmen/ Yaşlı: 4,86 TL

15-21 İstasyon arası: 8,13 TL(tam bilet) Öğrenci: 3,92 TL Öğretmen/ Yaşlı: 5,71 TL

22-28 İstasyon arası:9,38 TL (tam bilet ) Öğrenci: 4,46 TL Öğretmen/ Yaşlı: 6,65 TL

29-35 İstasyon arası:10,95 TL (tam bilet)Öğrenci: 5,24 TL Öğretmen/ Yaşlı:7,82 TL

36-43 istasyon arası:12,12 TL (tam bilet) Öğrenci: 5,48 TL Öğretmen/ Yaşlı:8,45 TL

ÜCRETLENDİRME GRUPLARI

(TARIFF GROUPS) TAM (FULL) ÖĞRENCİ İNDİRİMLİ

(DISCOUNTED STUDENT) ÖĞRETMEN / YAŞLI

(TEACHER / ELDERLY) AYLIK ABONMAN

(MONTLY CARD) ELEKTRONİK BİLET

(ELECTRONIC TICKET) MARMARAY BİLET

(MARMARAY TICKET) 1 – 7 İSTASYON (STATIONS) ₺5,48 ₺2,67 ₺3,92 1 3 1 8 – 14 İSTASYON (STATIONS) ₺7,04 ₺3,29 ₺4,86 2 3 1 15 – 21 İSTASYON (STATIONS) ₺8,13 ₺3,92 ₺5,71 2 3 1 22 – 28 İSTASYON (STATIONS) ₺9,38 ₺4,46 ₺6,65 3 3 1 29 – 35 İSTASYON (STATIONS) ₺10,95 ₺5,24 ₺7,82 3 3 1 36 – 43 İSTASYON (STATIONS) ₺12,12 ₺5,48 ₺8,45 4 3 1

MARMARAY DURAKLARI | MARMARAY SEFER SAATLERİ 2021

İSTASYONLAR (HALKALI YÖNÜNE) İLK TREN SON TREN 1. Gebze 06:00 22:15 2. Darıca 06:03 22:18 3. Osmangazi 06:05 22:20 4. Fatih 06:08 22:23 5. Çayırova 06:10 22:25 6. Tuzla 05:58 22:29 7. İçmeler 06:01 22:32 8. Aydıntepe 06:03 22:34 9. Güzelyalı 06:05 22:36 10. Tersane 06:07 22:38 11. Kaynarca 06:10 22:41 12.Pendik 06:00 22:44 13. Yunus 06:03 22:47 14. Kartal 06:06 22:50 15. Başak 06:09 22:53 16. Atalar 06:11 22:55 17. Cevizli 06:14 22:58 18. Maltepe 06:17 23:01 19. Süreyya Plajı 06:19 23:03 20. İdealtepe 06:21 23:05 21. Küçükyalı 06:23 23:07 22. Bostancı 06:26 23:10 23. Suadiye 06:28 23:12 24. Erenköy 06:31 23:15 25. Göztepe 06:34 23:18 26. Feneryolu 06:36 23:20 27. Söğütlüçeşme 05:55 23:23 28. Ayrılıkçeşmesi 06:00 23:28 29. Üsküdar 06:04 23:32 30. Sirkeci 06:08 23:36 31. Yenikapı 06:11 23:39 32. Kazlıçeşme 06:16 23:44 33. Zeytinburnu 06:20 23:48 34. Yenimahalle 06:11 23:51 35. Bakırköy 06:13 23:53 36. Ataköy 06:15 23:55 37. Yeşilyurt 06:18 23:58 38. Yeşilköy 06:20 00:00 39. Florya Akvaryum 06:24 00:04 40. Florya 06:26 00:06 41. Küçükçekmece 06:29 00:09 42. Mustafa Kemal 06:32 00:12 43. Halkalı — —

İSTASYONLAR (GEBZE YÖNÜNE) İLK TREN SON TREN 1. Halkalı 06:00 22:03 2. Mustafa Kemal 06:03 22:06 3. Küçükçekmece 06:06 22:09 4. Florya 06:09 22:12 5. Florya Akvaryum 06:11 22:14 6. Yeşilköy 06:14 22:17 7. Yeşilyurt 06:16 22:19 8. Ataköy 06:02 22:22 9. Bakırköy 06:04 22:24 10. Yenimahalle 06:06 22:26 11. Zeytinburnu 05:56 22:29 12. Kazlıçeşme 06:00 22:33 13. Yenikapı 05:51 22:38 14. Sirkeci 05:54 22:41 15. Üsküdar 05:58 22:45 16. Ayrılıkçeşmesi 06:03 22:50 17. Söğütlüçeşme 05:56 22:54 18. Feneryolu 05:59 22:57 19. Göztepe 06:01 22:59 20. Erenköy 06:04 23:02 21. Suadiye 06:07 23:05 22. Bostancı 06:09 23:07 23. Küçükyalı 06:11 23:09 24. İdealtepe 06:13 23:11 25. Süreyya Plajı 06:15 23:13 26. Maltepe 06:04 23:15 27. Cevizli 06:07 23:18 28. Atalar 06:10 23:21 29. Başak 06:12 23:23 30. Kartal 06:15 23:26 31. Yunus 06:18 23:29 32. Pendik 06:05 23:32 33. Kaynarca 06:08 23:35 34. Tersane 06:11 23:38 35. Güzelyalı 06:13 23:40 36. Aydıntepe 06:15 23:42 37. İçmeler 06:17 23:44 38. Tuzla 06:20 23:47 39. Çayırova 06:24 23:51 40. Fatih 06:27 23:54 41. Osmangazi 06:30 23:57 42. Darıca 06:33 00:00 43. Gebze — —

İSTASYONLAR (ZEYTİNBURNU YÖNÜNE) İLK TREN SON TREN 1. Maltepe 06:09 23:39 2. Süreyya Plajı 06:11 23:41 3. İdealtepe 06:13 23:43 4. Küçükyalı 06:15 23:45 5. Bostancı 06:18 23:-48 6. Suadiye 06:20 23:50 7. Erenköy 06:23 23:53 8. Göztepe 06:26 23:56 9. Feneryolu 06:28 23:58 10. Söğütlüçeşme 06:05 00:01 11. Ayrılıkçeşmesi 06:10 00:06 12. Üsküdar 06:14 00:10 13. Sirkeci 06:18 00:14 14. Yenikapı 06:21 00:17 15. Kazlıçeşme 06:26 00:22 16. Zeytinburnu — —