Marmaray'da feci kaza! Saniye saniye kameralara yansıdı!

İstanbul Zeytinburnu'nda raylarda çalışma yapan 1 işçi Marmaray'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Feci kaza, bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, Gebze- Halkalı arasında sefer yapan Marmaray'ın, Kazlıçeşme ile Yenimahalle durakları arasında saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, TCDD'ye bağlı çalışan 3 işçi, rayların üzerinde çalışma yapıyordu. Marmaray'ın korna sesini duyan işçiler rayların dışına doğru kaçmaya çalıştı. 3 işçiden 2'si rayların dışına çıkarken 26 yaşındaki Vedat Güçtekin kaçmayı başaramadı. Güçtekin, Marmaray'ın kendisine çarpmasının ardından başını rayların kenarında bulunan demir levhaya vurarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri demir korkuluğu keserek rayların içerisine girdi. Sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan Güçtekin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Marmaray'da feci kaza! Saniye saniye kameralara yansıdı!

KORNAYI DUYDU AMA YETİŞEMEDİ

Yaşananları anlatan bir mahalle sakini, "Ben balkondaydım. Yolda çalışma yapıyorlardı. Marmaray kornaya basarak geliyordu. Birisi kaçmış. Birisi de maalesef yetişemedi. O anda çarpmış. Ben hemen aşağıya indim" dedi.

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