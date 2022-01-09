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  3. Marmaris bu defa doluya teslim olurken Fethiye'de ise hortum halkı paniğe sürükledi!

Marmaris bu defa doluya teslim olurken Fethiye'de ise hortum halkı paniğe sürükledi!

Marmaris’te 20 dakika boyunca kuvvetli dolu yağışı etkili oldu. Fethiye’de ise etkili olan sağanak yağış sonrası, denizde hortum meydana geldi. Vatandaşlar tarafından kaydedilen hortum görüntüleri korkuya neden oldu.

Marmaris bu defa doluya teslim olurken Fethiye'de ise hortum halkı paniğe sürükledi!

Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde, 20 dakika boyunca etkili olan dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Can kaybı ve yaralanmanın meydana gelmediği dolu yağışında maddi hasarlar oluştu.

Marmaris bu defa doluya teslim olurken Fethiye'de ise hortum halkı paniğe sürükledi!

SU TAŞKINLARI MEYDANA GELDİ

Marmaris İlçesi’nde, etkisini gösteren kuvvetli yağmur saat 23.15 sıralarında doluya döndü. Nohut büyüklüğünde 20 dakika süren Dolu Yağışı nedeniyle sokak ve caddeler de yoğun su birikintileri oluştu. İçmeler Mahallesi, İçmeler-Turunç ile Asparan-Hisarönü Mahallesi arasındaki Karayolu’nda yanan orman alanları nedeniyle çıplak kalan dağ eteklerinden inen çamurlu sular taşkına neden oldu. Dağlardan düşen kaya parçaları nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Marmaris bu defa doluya teslim olurken Fethiye'de ise hortum halkı paniğe sürükledi!

Yoğun ve etkili dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken dolunun ardından başlayan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Marmaris Belediyesi’ne bağlı ekipler dolu yağışının ardından ilçe genelindeki doluya tıkanan mazgalları açmak için çalışma başlattı.

Marmaris bu defa doluya teslim olurken Fethiye'de ise hortum halkı paniğe sürükledi!​​​​​​​

ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ

13 araçta maddi hasar meydana geldi. Belediye temizlik ekipleri tıkanan rögarları açarak suların tahliye edilmesini sağladı. İçmeler ve Turunç Mahallesi’nde elektrik kesintileri meydana geldi. Kemeraltı, Çıldır Mahallesi ve Ketenci Kavşağı civarında tıkanan rögarlar nedeniyle küçük çapta su taşkınları yaşandı. Belediye ekipleri yaşanan olumsuzlukları gidermek için seferber oldu.

Marmaris bu defa doluya teslim olurken Fethiye'de ise hortum halkı paniğe sürükledi!​​​​​​​

FETHİYE'DE HORTUM

Muğla'nın bir diğer ilçesi Fethiye'de ise denizde oluşan hortum vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Fethiye’de aralıklarla etkili olan sağanak yağış sonrası, denizde hortum meydana geldi. Sahilden 5 kilometre metre uzaklıkta meydana gelen hortum yaklaşık iki dakika sürdü.

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