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  3. Marmaris'ten ev alan Şahan Gökbakar, tatilcilerden rahatsız oldu! Çözümü sahili kapatmakta buldu!

Marmaris'ten ev alan Şahan Gökbakar, tatilcilerden rahatsız oldu! Çözümü sahili kapatmakta buldu!

Marmaris'ten pandemi öncesi 10 milyon TL'ye ev alan Şahan Gökbakar, sahile gelen tur teknelerinden rahatsız olunca kendisi için yaptırdığı iskele, kumsal ve koyun birçok yerine "Özel mülktür girilmez" tabelasından taktırdı.

Marmaris'ten ev alan Şahan Gökbakar, tatilcilerden rahatsız oldu! Çözümü sahili kapatmakta buldu!

Bir süredir ortalıkta gözükmeyen ve ailesiyle zaman geçiren Şahan Gökbakar, Marmaris'te ıssız bir koyda bulunan yeni aldığı evinde görüntülendi. Evi, pandemi öncesi 10 milyon TL'ye alan Gökbakar'ın 3 milyon TL de masraf yaptığı öğrenildi. 

YENİ SÜRAT TEKNESİ ALDI

40 yaşındaki Şahan Gökbakar'ın milyonluk teknesinin yanı sıra ailesinin ulaşımı için mini sürat teknesi de aldığı öğrenildi. 

Marmaris'ten ev alan Şahan Gökbakar, tatilcilerden rahatsız oldu! Çözümü sahili kapatmakta buldu!

Sabah erken saatlerde çocukları ve eşi Selin Gökbakar'la sürat teknesiyle evin olduğu koya gelen Şahan Gökbakar, günün yarısını teknesinde geçirdi.

Marmaris'ten ev alan Şahan Gökbakar, tatilcilerden rahatsız oldu! Çözümü sahili kapatmakta buldu!

TATİLCİLERİ UYARDILAR

Tekne içinde zaman geçiren komedyenin evinin ve teknesinin hemen önüne demirleyen günlük gezi teknesi ise keyfini kaçırdı. Evinin önüne döktükleri deniz kumuna tatilcilerin çıktığını fark edince, teknesindeki personeli defalarca tur teknesine yollayarak uyardı. 

Marmaris'ten ev alan Şahan Gökbakar, tatilcilerden rahatsız oldu! Çözümü sahili kapatmakta buldu!

"ÖZEL MÜLKTÜR GİRİLEMEZ"

Eline aldığı dürbünle tekneleri inceleyen Şahan Gökbakar'ın bu hali kameralara yansıdı. Akşam saatlerine doğru evine geçen Gökbakar koyun birçok erine "Özel mülktür girilmez" tabelası astı.

Bununla da kalmayan Gökbakar, eline aldığı çekiçle tabelaları takan personele yardımcı oldu. Öte yandan komedyenin evinin içinde çocuk parkı, salıncak, çadır ve kendisi için özel bir bölüm yaptığı görüldü.

Marmaris'ten ev alan Şahan Gökbakar, tatilcilerden rahatsız oldu! Çözümü sahili kapatmakta buldu!

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