Marsıvan Ayısı ne demek, TDK'ya göre Marsıvan Ayısı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Marsıvan ayısı ne demek? Marsıvan ayısı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi marsıvan ayısı kelimesi. Peki marsıvan ayısı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre marsıvan ayısı nedir, marsıvan ayısı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MARSIVAN AYISI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Marsıvan ayısı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre marsıvan ayısı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Marsıvan eşeği

