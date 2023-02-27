Martin Adam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Adam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Adam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Adam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Adam 6 Kasım 1994 tarihinde Szeged şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Adam Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YUNiK Management yapmaktadır. Martin Adam, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ulsan Hyundai futbol takımında oynamaktadır. Ulsan Hyundai takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Adam'nin Ulsan Hyundai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Martin Adam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Adam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Martin Adam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Adam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2009 yılında Vasas Alt.

1 Ocak 2010 yılında Vasas U17

1 Temmuz 2011 yılında Vasas U19

1 Ocak 2013 yılında Vasas SC

30 Ocak 2019 yılında Kaposvár

1 Ağustos 2020 yılında Paksi FC

11 Temmuz 2022 yılında Ulsan Hyundai

Martin Adam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Adam şuan Ulsan Hyundai takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Martin Adam Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bordány SK (-2008)

Macaristan takımında 9 numaralı formasıyla 24 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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