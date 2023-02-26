Martin Kaos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Kaos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Kaos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Kaos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Kaos 18 Haziran 1998 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Kaos Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 42 Football Group yapmaktadır. Martin Kaos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pärnu JK Vaprus futbol takımında oynamaktadır. Pärnu JK Vaprus takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Martin Kaos'nin Pärnu JK Vaprus ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Kaos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Kaos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Kaos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Kaos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Levadia II

1 Ocak 2016 yılında Levadia U21

1 Ocak 2017 yılında Levadia

17 Şubat 2020 yılında JK Trans Narva

31 Aralık 2020 yılında FCI Levadia

1 Ocak 2021 yılında JK Trans Narva

1 Şubat 2023 yılında Pärnu Vaprus

Martin Kaos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Kaos şuan Pärnu JK Vaprus takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Martin Kaos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Levadia Tallinn (-2014)

Estonya U21 takımında 17 numaralı formasıyla 15 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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