Martin Skrtel, Galatasaray maçında yok!
Başakşehir'de penaltı yaptırdıktan sonra sarı kart gören Martin Skrtel, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü. Skertel, Galatasaray maçında olmayacak.
Başakşehir'de penaltı yaptırdıktan sonra sarı kart gören Martin Skrtel, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü. Skertel, Galatasaray maçında olmayacak.
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