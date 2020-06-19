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  3. Martin Skrtel, Galatasaray maçında yok!

Martin Skrtel, Galatasaray maçında yok!

Başakşehir'de penaltı yaptırdıktan sonra sarı kart gören Martin Skrtel, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü. Skertel, Galatasaray maçında olmayacak.

Martin Skrtel, Galatasaray maçında yok!


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