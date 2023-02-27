Masashi Kamekawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Masashi Kamekawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Masashi Kamekawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Masashi Kamekawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Masashi Kamekawa 28 Mayıs 1993 tarihinde Mino, Osaka şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 亀川 諒史 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Masashi Kamekawa Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Masashi Kamekawa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Avispa Fukuoka futbol takımında oynamaktadır. Avispa Fukuoka takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Masashi Kamekawa'nin Avispa Fukuoka ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Masashi Kamekawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Masashi Kamekawa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Masashi Kamekawa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Masashi Kamekawa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2012 yılında Shonan Bellmare

1 Şubat 2015 yılında Avispa Fukuoka

31 Ocak 2016 yılında Shonan Bellmare

1 Şubat 2016 yılında Avispa Fukuoka

6 Ocak 2018 yılında Kashiwa Reysol

4 Ocak 2019 yılında V-V. Nagasaki

9 Ocak 2022 yılında Yokohama FC

9 Ocak 2023 yılında Avispa Fukuoka

Masashi Kamekawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Masashi Kamekawa şuan Avispa Fukuoka takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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