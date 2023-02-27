Masatoshi Mihara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Masatoshi Mihara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Masatoshi Mihara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Masatoshi Mihara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Masatoshi Mihara 2 Ağustos 1988 tarihinde Kumamoto, Kumamoto şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 三原 雅俊 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Masatoshi Mihara Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JAPAN SPORTS PROMOTION Co.,LTD. yapmaktadır. Masatoshi Mihara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashiwa Reysol futbol takımında oynamaktadır. Kashiwa Reysol takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Masatoshi Mihara'nin Kashiwa Reysol ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Masatoshi Mihara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Masatoshi Mihara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Masatoshi Mihara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Masatoshi Mihara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2006 yılında Sagan Tosu

31 Ocak 2007 yılında Bilinmiyor

1 Şubat 2007 yılında Vissel Kobe

1 Ağustos 2009 yılında Zweig. Kanazawa

31 Ocak 2010 yılında Vissel Kobe

1 Şubat 2014 yılında V-V. Nagasaki

31 Ocak 2015 yılında Vissel Kobe

11 Temmuz 2019 yılında Kashiwa Reysol

31 Ocak 2020 yılında Vissel Kobe

1 Şubat 2020 yılında Kashiwa Reysol

Masatoshi Mihara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Masatoshi Mihara şuan Kashiwa Reysol takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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