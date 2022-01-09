Maske Kimsin Sen dinozor kimdir? Dinozor maskesinin altındaki ünlü kim?

Maske Kimsin Sen dinozor kimdir? 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programı büyük ilgi gördü. Peki dinozor maskesinin altındaki ünlü kim?

MASKE KİMSİN SEN DİNOZOR KİMDİR? DİNOZOR MASKESİNİN ALTINDAKİ ÜNLÜ KİM?

FOX TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Maske Kimsin Sen? yarışma programının sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaparken, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol yer alıyor.

Maske Kimsin Sen'de dinozor;

- Fotoğraf çekiyor

- Yırtıcı ruhlu

- Tenis oynuyor

- Çikolatayı seviyor

- Tenis maçlarını takip ediyor

- Sezen Aksu seni yerler şarkısını söyledi

MASKE KİMSİN SEN YARIŞMACILARI KİMLER?

Unicorn - TBA

Gözcü - (Ümit Karan - İlk haftanın açıklanan ismi oluyor.)

Geyik - TBA

Tavus kuşu - TBA

Aslan - TBA

Ejderha - TBA

Ayna - TBA

Şövalye - TBA

Dinozor - TBA

Ağaç - (Derya Baykal - 3. bölümde açıklanan isim oldu.)

İskelet - TBA

Kuzgun - TBA

Ördek - TBA

Gladyatör - (Hazer Amani - 2. bölümde açıklanan isim oldu)