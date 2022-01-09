Maske Kimsin Sen dinozor kimdir? Dinozor maskesinin altındaki ünlü kim?
FOX'ta yayımlanmaya başlayan Maske Kimsin Sen? adlı yarışma programında Ağaç maskesinin altına saklanan ünlü isim merak ediliyor. Peki Maske Kimsin Sen dinozor kimdir? Dinozor maskesinin altındaki ünlü kim? Detaylar haberimizde...
Maske Kimsin Sen dinozor kimdir? 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programı büyük ilgi gördü. Peki dinozor maskesinin altındaki ünlü kim?
MASKE KİMSİN SEN DİNOZOR KİMDİR? DİNOZOR MASKESİNİN ALTINDAKİ ÜNLÜ KİM?
FOX TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Maske Kimsin Sen? yarışma programının sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaparken, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol yer alıyor.
Maske Kimsin Sen'de dinozor;
- Fotoğraf çekiyor
- Yırtıcı ruhlu
- Tenis oynuyor
- Çikolatayı seviyor
- Tenis maçlarını takip ediyor
- Sezen Aksu seni yerler şarkısını söyledi
MASKE KİMSİN SEN YARIŞMACILARI KİMLER?
Unicorn - TBA
Gözcü - (Ümit Karan - İlk haftanın açıklanan ismi oluyor.)
Geyik - TBA
Tavus kuşu - TBA
Aslan - TBA
Ejderha - TBA
Ayna - TBA
Şövalye - TBA
Dinozor - TBA
Ağaç - (Derya Baykal - 3. bölümde açıklanan isim oldu.)
İskelet - TBA
Kuzgun - TBA
Ördek - TBA
Gladyatör - (Hazer Amani - 2. bölümde açıklanan isim oldu)